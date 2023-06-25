Елена Валюшкина и Алёна Коломина снимаются в новых «Загадках»

В Минске и в Москве снимают продолжение сериала «Дела житейские» и детективных «Загадок» — идет работа над двумя новыми сезонами «Загадка Монти Холла» и «Загадка Ферма». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «ТВ Центр».
Съемки «Загадок» проходят в Москве и области. Елена Валюшкина снова вернется к роли следователя Светланы Карташовой, а Алёна Коломина – к образу математика Ольги Барковской. На долю героинь вновь выпадут сложные расследования, и от того, сможет ли Ольга разгадать мудреные математические загадки, буквально зависят жизни ни в чем не повинных людей. Пока Ольга будет спасать их жизни с помощью своего математического дара, Светлана Карташова кинется на поиски преступников, и найти их ей поможет ее блестящий ум следователя.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
А в Минске тем временем стартовали съемки «Дел житейских» — вторая и третья части сериала уже находятся на стадии монтажа, и на данный момент начата работа над четвертым сезоном. В главной роли, как и прежде, Ольга Павловец. Ее героиня – Вера Филатова, столкнувшаяся с большими жизненными изменениями и вынужденная вернуться в родной город. Здесь она начинает трудиться социальным работником. Однако ее обязанности сильно выходят за рамки этой профессии, и чтобы помочь людям, которые к ней обращаются, она вынуждена погружаться в семейные тайны других и сложнейшие социальные вопросы, распутывать сложные дела. Ее личная жизнь также непредсказуема и непроста – Веру ждет совершенно неожиданная новость, которая перевернет весь ее мир и всю ее жизнь.
Премьеры новых «Дел житейских» и «Загадок» состоятся в осеннем ТВ-сезоне на канале ТВЦ.
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