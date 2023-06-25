Не стало звезды фильма «Апокалипсис сегодня» Фредерика Форреста

Не стало американского актера Фредерика Форреста
. Он скончался в возрасте 86 лет у себя дома в Санта-Монике после продолжительной болезни, уточняет THR
.
Фредерик Фенимор Форрест-младший фото: кадр из фильма «Апокалипсис сегодня»
родился 23 декабря 1936 года в техасской семье торговцев мебелью. Получил известность благодаря картинам Фрэнсиса Форда Копполы
«Апокалипсис сегодня
» и «Разговор
»: в первой сыграл Джея Хикса, а во второй — Марка. За роль в драме «Роза
» его номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Запомнился также в качестве бандита-метиса по имени Голубая Утка в вестерне «Одинокая голубка
».
Создал запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «От всего сердца», «Хэмметт», «Излучины Миссури
», «Каменный мальчик
», «Кво Вадис?
», «Такер: Человек и его мечта
», «Два Джейка
», «С меня хватит!
», «Травма
», «Конвоиры
», «Лесси
» и «Девушка из долины
». Последний раз появился на экране в картине «Вся королевская рать
», вышедшей в 2006-м. Лауреат премии Национального общества кинокритиков США. В начале 80-х был женат на актрисе Марилу Хеннер
.
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