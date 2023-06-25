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Не стало звезды фильма «Апокалипсис сегодня» Фредерика Форреста

25 июня
2023 год

Новости кино >>
25 июня 2023

Не стало американского актера Фредерика Форреста. Он скончался в возрасте 86 лет у себя дома в Санта-Монике после продолжительной болезни, уточняет THR.

Не стало звезды фильма «Апокалипсис сегодня» Фредерика Форреста
фото: кадр из фильма «Апокалипсис сегодня»

Фредерик Фенимор Форрест-младший родился 23 декабря 1936 года в техасской семье торговцев мебелью. Получил известность благодаря картинам Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» и «Разговор»: в первой сыграл Джея Хикса, а во второй — Марка. За роль в драме «Роза» его номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Запомнился также в качестве бандита-метиса по имени Голубая Утка в вестерне «Одинокая голубка».

Создал запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «От всего сердца», «Хэмметт», «Излучины Миссури», «Каменный мальчик», «Кво Вадис?», «Такер: Человек и его мечта», «Два Джейка», «С меня хватит!», «Травма», «Конвоиры», «Лесси» и «Девушка из долины». Последний раз появился на экране в картине «Вся королевская рать», вышедшей в 2006-м. Лауреат премии Национального общества кинокритиков США. В начале 80-х был женат на актрисе Марилу Хеннер.
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Апокалипсис сегодняВся королевская ратьДва ДжейкаДевушка из долиныИзлучины МиссуриКаменный мальчикКво Вадис?КонвоирыЛессиОдинокая голубкаРазговорРозаС меня хватит!Такер: Человек и его мечтаТравма

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«Апокалипсис сегодня»
«Апокалипсис сегодня»
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