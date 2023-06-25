Исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Толоконникова

Сегодня, 25 июня, исполняется 80 лет со дня рождения заслуженного артиста Казахской ССР, популярного советского и российского актера
Владимира Толоконникова
.
фото: кадр из фильма «Собачье сердце» Владимир Алексеевич
родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Учился сначала у себя на родине, потом в актерской студии при
Куйбышевском ТЮЗе
, служил в армии. Три раза ездил поступать в Москву, в 1972-м окончил учебу в Ярославском театральном училище, после чего вернулся в родной город. С 1973-го — актёр
Алма-Атинского Республиканского Академического театра русской драмы имени Лермонтова
.
В кино дебютировал эпизодической ролью в боевике
Амангельды Тажбаева
«
Последний переход
». Получил широкую известность после роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в экранизации повести Михаила Булгакова «
Собачье сердце
», поставленной
Владимиром Бортко
в 1988-м. Создал запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «
Облако-рай
», «
Гражданин начальник
», «
Участок
», «
Коля-перекати поле
», «
Заколдованный участок
», «
Хоттабыч
», «
Прапорщик Шматко, или Ё-моё
», «
Исчезнувшие
», «
Китайская бабушка
», «
Бабушка лёгкого поведения
» и «
СуперБобровы
». Всего за свою жизнь успел сыграть более 70 ролей.
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Мастер и синематографъ
Лауреат нескольких престижных наград, включая Орден Дружбы, Государственную премию Российской Федерации, независимую премию «Платиновый Тарлан» и кинонаграду MTV. Мастера не стало в возрасте 74 лет ночью 16 июля 2017-го. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Сын актера
Родион Толоконников
, окончив в 2012-м ВГИК, пошел по стопам отца.
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