Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Толоконникова

25 июня
2023 год

Новости кино >>
25 июня 2023

Сегодня, 25 июня, исполняется 80 лет со дня рождения заслуженного артиста Казахской ССР, популярного советского и российского актера Владимира Толоконникова.

Исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Толоконникова
фото: кадр из фильма «Собачье сердце»

Владимир Алексеевич родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Учился сначала у себя на родине, потом в актерской студии при Куйбышевском ТЮЗе, служил в армии. Три раза ездил поступать в Москву, в 1972-м окончил учебу в Ярославском театральном училище, после чего вернулся в родной город. С 1973-го — актёр Алма-Атинского Республиканского Академического театра русской драмы имени Лермонтова.

В кино дебютировал эпизодической ролью в боевике Амангельды Тажбаева «Последний переход». Получил широкую известность после роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», поставленной Владимиром Бортко в 1988-м. Создал запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «Облако-рай», «Гражданин начальник», «Участок», «Коля-перекати поле», «Заколдованный участок», «Хоттабыч», «Прапорщик Шматко, или Ё-моё», «Исчезнувшие», «Китайская бабушка», «Бабушка лёгкого поведения» и «СуперБобровы». Всего за свою жизнь успел сыграть более 70 ролей.

Читать Мастер и синематографъ

Лауреат нескольких престижных наград, включая Орден Дружбы, Государственную премию Российской Федерации, независимую премию «Платиновый Тарлан» и кинонаграду MTV. Мастера не стало в возрасте 74 лет ночью 16 июля 2017-го. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Сын актера Родион Толоконников, окончив в 2012-м ВГИК, пошел по стопам отца.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Владимир Толоконников получил посмертно награду фестиваля «Киношок»
Умер актёр театра и кино Владимир Толоконников
персоны
Владимир БорткоАмангельды ТажбаевВладимир ТолоконниковРодион Толоконников
фильмы
Бабушка лёгкого поведенияГражданин начальникЗаколдованный участокИсчезнувшиеКитайская бабушкаКоля-перекати полеОблако-райПоследний переходПрапорщик Шматко, или Ё-моёСобачье сердцеСуперБобровыСуперБобровы. Народные мстителиУчастокХоттабыч
театры
Русский театр драмы им. М.Ю. ЛермонтоваСамАрт

фотографии >>
«Собачье сердце»
«Собачье сердце»
Исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Толоконникова фотографии
Исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Толоконникова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Владимир Кондратьев
22 июня ушёл из жизни актёр Владимир Кондратьев.

День рождения >>

Артём Артемьев
Болот Бейшеналиев
Ольга Дибцева
Илья Иосифов
Анна Носатова
Светлана Тимофеева-Летуновская
Владимир Толоконников
Альберт Филозов
Мария Шашлова
Рики Джервейс
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
Лина Ромей (II)
Удо Самел
Эмма Суарес
Пега Феридони
Бизи Филиппс
все родившиеся 25 июня >>

Афиша кино >>

Стрингер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2014
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
В поисках снежного барса
приключения, фильм о животных
Франция, 2021
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2022
(Не)идеальные роботы
комедия, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
США, 2023
Восставшая из ада
фильм ужасов
США, 2022
Мэгги Мур(ы)
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Назад к динозаврам
научная фантастика, семейное кино
Канада, 2022
Личная жизнь
драма
Япония, Франция, 2022
Время расплаты
боевик, триллер
США, 2023
Паралимпиец
комедия, социальная драма, спортивный фильм
Казахстан, 2023
Проклятие. Дом с прислугой 2
драма, фильм ужасов
Индонезия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?