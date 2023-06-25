Алисия Викандер и Элизабет Олсен ощутят на себе последствия глобального потепления

Элизабет Олсен
и Алисия Викандер
сыграют в футуристической драме «Оценка» (The Assessment), уверяет Screen International
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Лента расскажет о планете, претерпевшей большие изменения после глобального потепления. Часть общества создала себе параллельный мир. Жизнь контролируется и оптимизируется, и желание иметь детей тоже не пускается на самотек. Таким образом, жизнь успешной молодой пары находится под пристальным вниманием героини-аудитора в течение семи дней.
Режиссёрское кресло займет француженка-дебютантка Флер Форчун. Сценарий написали Джон Доннелли, Дэйв Томас и Нил Гарфат-Кокс. Съемки запланированы на текущее лето в немецком Кёльне.
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