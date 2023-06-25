Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алисия Викандер и Элизабет Олсен ощутят на себе последствия глобального потепления

25 июня
2023 год

Новости кино >>
25 июня 2023
Элизабет Олсен и Алисия Викандер сыграют в футуристической драме «Оценка» (The Assessment), уверяет Screen International.

Алисия Викандер и Элизабет Олсен ощутят на себе последствия глобального потепления
фото: maxblizz.com

Лента расскажет о планете, претерпевшей большие изменения после глобального потепления. Часть общества создала себе параллельный мир. Жизнь контролируется и оптимизируется, и желание иметь детей тоже не пускается на самотек. Таким образом, жизнь успешной молодой пары находится под пристальным вниманием героини-аудитора в течение семи дней.

Режиссёрское кресло займет француженка-дебютантка Флер Форчун. Сценарий написали Джон Доннелли, Дэйв Томас и Нил Гарфат-Кокс. Съемки запланированы на текущее лето в немецком Кёльне.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ана де Армас, Джуд Лоу, Алисия Викандер и Даниэль Брюль возглавят «Происхождение видов» Рона Ховарда
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер обретут «Надежду» в триллере На Хон Джина
персоны
Алисия ВикандерЭлизабет Олсен

анонс

Скорбим

Владимир Кондратьев
22 июня ушёл из жизни актёр Владимир Кондратьев.

День рождения >>

Артём Артемьев
Болот Бейшеналиев
Ольга Дибцева
Илья Иосифов
Анна Носатова
Светлана Тимофеева-Летуновская
Владимир Толоконников
Альберт Филозов
Мария Шашлова
Рики Джервейс
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
Лина Ромей (II)
Удо Самел
Эмма Суарес
Пега Феридони
Бизи Филиппс
все родившиеся 25 июня >>

Афиша кино >>

Стрингер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2014
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
В поисках снежного барса
приключения, фильм о животных
Франция, 2021
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2022
(Не)идеальные роботы
комедия, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
США, 2023
Восставшая из ада
фильм ужасов
США, 2022
Мэгги Мур(ы)
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Назад к динозаврам
научная фантастика, семейное кино
Канада, 2022
Личная жизнь
драма
Япония, Франция, 2022
Время расплаты
боевик, триллер
США, 2023
Паралимпиец
комедия, социальная драма, спортивный фильм
Казахстан, 2023
Проклятие. Дом с прислугой 2
драма, фильм ужасов
Индонезия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram