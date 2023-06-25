«Цербер» и «Мамонты» названы лучшими сериалами Пятого фестиваля «Пилот»

Объявлены лауреаты Пятого фестиваля сериалов «Пилот», который проходил в Иванове. Жюри признало лучшим исторический проект Владимира Щеголькова «Цербер» (PREMIER и НТВ), действие которого разворачивается зимой 1826 года в Санкт-Петербурге на фоне восстания декабристов. Согласно результатам зрительского голосования, победу одержал пилот сериала Ивана Соснина «Мамонты» (Okko) с Юрием Стояновым в роли обманутого пенсионера, который осваивает новые технологии. Торжественная церемония вручения наград состоялась в кинотеатре «Лодзь».
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