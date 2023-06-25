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«Цербер» и «Мамонты» названы лучшими сериалами Пятого фестиваля «Пилот»

25 июня
2023 год

Новости кино >>
25 июня 2023

Объявлены лауреаты Пятого фестиваля сериалов «Пилот», который проходил в Иванове. Жюри признало лучшим исторический проект Владимира Щеголькова «Цербер» (PREMIER и НТВ), действие которого разворачивается зимой 1826 года в Санкт-Петербурге на фоне восстания декабристов. Согласно результатам зрительского голосования, победу одержал пилот сериала Ивана Соснина «Мамонты» (Okko) с Юрием Стояновым в роли обманутого пенсионера, который осваивает новые технологии. Торжественная церемония вручения наград состоялась в кинотеатре «Лодзь».

«Цербер» и «Мамонты» названы лучшими сериалами Пятого фестиваля «Пилот»
фото: «Мамонты» / Пресс-служба фестиваля «Пилот»

За лучший сценарий отметили молодежную драму Алексея Иванова «Я иду искать» с Дашей Верещагиной, чью героиню мучает чувство вины. Среди режиссеров победу одержал Дмитрий Тюрин, поставивший «Горящий тур» (PREMIER) о мексиканских приключениях русских туристов.

В актерских категориях лучшими стали Максим Стоянов, исполнивший одну из ведущих ролей в детективе Анны Носатовой «Черное солнце» (НТВ), и Евгения Борзых, сыгравшая в «Убить Риту» (PREMIER) Марии Агранович о хрупкой учительнице химии, которая оказывается в эпицентре криминальных разборок. Лучший актерский ансамбль, по мнению жюри, удалось собрать в комедии Бориса Дергачева «Макрон» (ТНТ и PREMIER) с Кузьмой Сапрыкиным, Мариной Александровой, Ольгой Медынич, Михаилом Трухиным и Александром Робаком.

«Цербер» и «Мамонты» названы лучшими сериалами Пятого фестиваля «Пилот»
фото: «Цербер» / Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Спецприз жюри за актерский талант присудили Тимофею Трибунцеву. С ним в основном конкурсе смотра было представлено два проекта — «Горящий тур» и «Цербер», где у артиста был сложный пластический грим.

Самым ожидаемым сериалом стал «Третий в постели» Бориса Хлебникова, производимом которого занимается онлайн-кинотеатр KION.
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