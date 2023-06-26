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Оливия Колман, Антонио Бандерас и Рэйчел Зеглер отправятся вместе с Паддингтоном в Перу

26 июня
2023 год

Новости кино >>
26 июня 2023
Антонио Бандерас, Оливия Колман и Рэйчел Зеглер присоединились к актерскому составу картины «Паддингтон в Перу», сообщает Variety.

Оливия Колман, Антонио Бандерас и Рэйчел Зеглер отправятся вместе с Паддингтоном в Перу
фото: variety.com

Медвежонка Паддингтона вновь озвучит Бен Уишоу, а вот образ миссис Браун вместо Салли Хокинс воплотит Эмили Мортимер. К своим ролям также вернутся Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Имельда Стонтон, Сэмюэл Джослин и Мадлен Харрис. Режиссерское кресло третьей части популярной серии, чьи съемки начнутся в июле, займет дебютант Дугал Уилсон. Локациями послужат Великобритания, Перу и Колумбия.

История расскажет о том, как главный герой возвращается на свою родину, в Перу, чтобы навестить свою любимую тетю Люси, которая сейчас проживает в Доме медведей-пенсионеров. Паддингтон и семья Браунов отправляются в неожиданное путешествие по тропическим лесам Амазонки к перуанским горным вершинам.

Читать рецензию «Приключения Паддингтона 2»: Не тюрьма, а малина

Колман сыграет преподобную мать, жизнерадостную и жизнерадостную монахиню, играющую на гитаре, которая управляет домом для престарелых медведей. Бандерасу досталась роль сыграет Хантера Кэбота, лихого и бесстрашного капитана речного судна, который предлагает помочь семье Браун в их перуанском приключении. Зеглер предстанет в качестве капитанской дочери Джины.

«Приключения Паддингтона» начались в 2014 году, а через три года вышел сиквел. На счету фильмов свыше 500 млн долларов в мировом прокате.
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