Оливия Колман, Антонио Бандерас и Рэйчел Зеглер отправятся вместе с Паддингтоном в Перу

Антонио Бандерас
, Оливия Колман
и Рэйчел Зеглер
присоединились к актерскому составу картины «Паддингтон в Перу», сообщает Variety
.
Медвежонка Паддингтона вновь озвучит Бен Уишоу
, а вот образ миссис Браун вместо Салли Хокинс
воплотит Эмили Мортимер
. К своим ролям также вернутся Хью Бонневилль
, Джули Уолтерс
, Джим Бродбент
, Имельда Стонтон
, Сэмюэл Джослин
и Мадлен Харрис. Режиссерское кресло третьей части популярной серии, чьи съемки начнутся в июле, займет дебютант Дугал Уилсон. Локациями послужат Великобритания, Перу и Колумбия.
История расскажет о том, как главный герой возвращается на свою родину, в Перу, чтобы навестить свою любимую тетю Люси, которая сейчас проживает в Доме медведей-пенсионеров. Паддингтон и семья Браунов отправляются в неожиданное путешествие по тропическим лесам Амазонки к перуанским горным вершинам.
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«Приключения Паддингтона 2»: Не тюрьма, а малина
Колман сыграет преподобную мать, жизнерадостную и жизнерадостную монахиню, играющую на гитаре, которая управляет домом для престарелых медведей. Бандерасу досталась роль сыграет Хантера Кэбота, лихого и бесстрашного капитана речного судна, который предлагает помочь семье Браун в их перуанском приключении. Зеглер предстанет в качестве капитанской дочери Джины.
«Приключения Паддингтона
» начались в 2014 году, а через три года вышел сиквел. На счету фильмов свыше 500 млн долларов в мировом прокате.
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