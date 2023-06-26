Катерина Ковальчук, Таша Цветкова и Анна Богомолова снимаются в Турции

Стартовали съемки сериала LUV производства ТНТ и компании Good Story Media. Согласно пресс-службе телеканала, романтическая комедия продолжит турецкую тему, начатую адаптацией хита «Постучись в мою дверь», которая в настоящее время снимается в Москве. Действие будет разворачиваться в Турции — повествование будет вестись одновременно на трех языках: русском, английском и турецком.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Зрителей ожидает летняя романтическая комедия о поиске любви и обретении себя, отдающая дань уважения культовым ромкомам нулевых, привнося в любимый зрителями жанр новое дыхание. В эпицентре событий окажутся три подруги Лиза, Ульяна и Вика, от имен которых и образовалось название LUV. Они приезжают в Стамбул, чтобы найти любовь. Лиза в социальных сетях познакомилась с мужчиной из Турции, который пригласил ее к себе, а Ульяна и Вика ее сопровождают. Однако знакомство с турецким принцем идет не по плану, когда выясняется, что стамбульский «жених» – совсем не тот, за кого себя выдавал в Интернете.
«Лично для меня это эскапистский, в чем-то наивный жанр ромкомов нулевых. Мое первое осознанное потребление поп-культуры пришлось как раз на эти годы, поэтому эта история меня очень вдохновляет. К тому же, нулевые снова в моде. Что касается Турции, то здесь снимаю в первый раз, и сторителлинг на трех языках тоже строю впервые, это для меня большой вызов. Но даже если я полностью провалюсь в своем миксе лингвистических связей, меня поддержит мною очень любимый ансамбль замечательных актрис, от которых я натурально фанатею. Мы постарались собрать каст очень разных, талантливых и комедийных актрис», — рассказал Владимир Болгов.
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