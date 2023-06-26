Николас Виндинг Рефн взялся за адаптацию детской книжной серии про «Великолепную пятерку»

Николас Виндинг Рефн
адаптирует для BBC книжную серию Энид Блайтон «Великолепная пятерка», уверяет Variety
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Рефн числится исполнительным продюсером, а режиссером назначен Тим Киркби. Экранизацию снимают на юго-западе Великобритании в сотрудничестве с немецким каналом ZDF.
Основой для сериала, состоящего из трех эпизодов, послужат 21 роман и рассказ, которые Блайтон написала с 1942-го по 1963 год. Зрителям поведают о пяти смелых юных исследователях, которые сталкиваются с приключениями, замечательными тайнами, беспрецедентными опасностями и поразительными событиями.
На счету книжной серии множество фильмов, сериалов, аудио-постановок, спектаклей и комиксов.
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