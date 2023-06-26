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Грег Киннер и Люк Уилсон возглавили фильм о бейсболе

26 июня
2023 год

Новости кино >>
26 июня 2023
Люк Уилсон и Грег Киннер сыграют главные роли в фильме «Ты должен верить» (You gotta believe), основанном на реальной истории команды Вестсайдской лиги 2002 года в техасском Форт-Уэрте. В картине также появятся Сара Гадон, Молли Паркер, Этьен Келличи и дебютант Майкл Кэш, уточняет Deadline.

Грег Киннер и Люк Уилсон возглавили фильм о бейсболе
фото: deadline.com

Режиссерское кресло ленты займет Тай Робертс, ранее работавший с Уилсоном над спортивной драмой о Великой депрессии «12 могучих сирот».

Фильм, который в настоящее время находится в производстве, рассказывает о команде бейсбольной Маленькой лиги, которая посвящает свой сезон умирающему отцу одного из игроков и в итоге добирается до крупного чемпионата. Уилсон сыграет роль умирающего отца Бобби Рэтлиффа, а Киннер — тренера Джона Келли.
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