Все будет чудесновато: дебютный тизер полнометражного аниме по «Семье шпиона»

22 декабря в Японии состоится премьера полнометражного аниме «Семья шпиона — Код: Белый»
. Скрасить ожидания студии WIT
(«Рейтинг короля
», «Невеста чародея
») и CloverWorks
(«Хоримия
», «Рок-тихоня!
») предлагают просмотром 30-ти секундного ролика о похождениях очаровательной семьи под прикрытием.
Самая необычная ячейка общества — шпион «Сумрак», выдающий себя за психиатра Лойда Форджера
, его заботливая, но фиктивная жена Йор
(на самом деле — наемная убийца), [приемная] дочь Аня
, обладающая телепатическими способностями, и пес-провидец Бонд
— отправляется в семейное путешествие. Что может пойти не так?
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Вспоминаем, что было в первом сезоне «Семьи шпиона»
Оригинальную историю режиссирует Такаси Катагири
(«Пузырь
», «Виви: Песнь флюоритового глаза
»), за скрипт отвечает Итиро Окоути
(«Принцесса-шпионка
», «Человек-дьявол: Плакса
»), дизайн персонажей разрабатывает Кадзуаки Симада
(«Радость подъема
», «Обещанный Неверленд
»), анимацией заведует Кёдзи Асано
(«Атака титанов
», «Психопаспорт
»), и все это при поддержке автора первоисточника Тацуя Эндо
, курирующего студийную самодеятельность.
Премьера аниме-сериала «Семья шпиона
» состоялась в апреле 2022 года, а релиз второго сезона намечен на октябрь 2023-го.
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