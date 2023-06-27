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Все будет чудесновато: дебютный тизер полнометражного аниме по «Семье шпиона»

27 июня
2023 год

Новости кино >>
27 июня 2023
22 декабря в Японии состоится премьера полнометражного аниме «Семья шпиона — Код: Белый». Скрасить ожидания студии WITРейтинг короля», «Невеста чародея») и CloverWorksХоримия», «Рок-тихоня!») предлагают просмотром 30-ти секундного ролика о похождениях очаровательной семьи под прикрытием.


Самая необычная ячейка общества — шпион «Сумрак», выдающий себя за психиатра Лойда Форджера, его заботливая, но фиктивная жена Йор (на самом деле — наемная убийца), [приемная] дочь Аня, обладающая телепатическими способностями, и пес-провидец Бонд — отправляется в семейное путешествие. Что может пойти не так?

Читать Вспоминаем, что было в первом сезоне «Семьи шпиона»
Оригинальную историю режиссирует Такаси КатагириПузырь», «Виви: Песнь флюоритового глаза»), за скрипт отвечает Итиро ОкоутиПринцесса-шпионка», «Человек-дьявол: Плакса»), дизайн персонажей разрабатывает Кадзуаки СимадаРадость подъема», «Обещанный Неверленд»), анимацией заведует Кёдзи АсаноАтака титанов», «Психопаспорт»), и все это при поддержке автора первоисточника Тацуя Эндо, курирующего студийную самодеятельность.

Все будет чудесновато: дебютный тизер полнометражного аниме по «Семье шпиона»

Премьера аниме-сериала «Семья шпиона» состоялась в апреле 2022 года, а релиз второго сезона намечен на октябрь 2023-го.

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Все будет чудесновато: дебютный тизер полнометражного аниме по «Семье шпиона» фотографии
Все будет чудесновато: дебютный тизер полнометражного аниме по «Семье шпиона» фотографии
Все будет чудесновато: дебютный тизер полнометражного аниме по «Семье шпиона» фотографии
Все будет чудесновато: дебютный тизер полнометражного аниме по «Семье шпиона» фотографии
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