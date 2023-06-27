Курцын, Колокольников и Гухман встретятся с «Пиратами Галактики Барракуда»

В Москве стартовали съемки фантастического приключенческого фильма «Пираты Галактики Барракуда» по сценарию известного российского писателя Андрея Геласимова. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба проекта «Пираты Галактики Барракуда»
По сюжету на Землю попадает космический пират из далекой галактики Барракуда, владеющий удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться от кары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски оставленного на Земле в незапамятные времена ретранслятора для отправки сигнала бедствия своей команде. Он случайно спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники, и оказывается в одной компании с юным хулиганом и задирой Колей. Теперь их общая задача – не только сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей, но и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему. Но сперва героям предстоит понять, что только дружба и самопожертвование способны разрулить проблемы галактического масштаба.
«Сценарий родился из моей глубокой ностальгии по приключенческому контенту для детей и подростков. В детстве я просто обожал разные истории про пиратов, которых взбунтовавшийся экипаж высаживает на необитаемый остров, про то, как они там выстраивают свою жизнь. Также я очень любил космические фильмы, которые появились у нас в конце 70-х годов. Прежде всего «Москва – Кассиопея» и «Отроки во Вселенной». И в этом проекте мне захотелось объединить две темы, любимые мной с детства. Кроме того, мне нравится, что в сценарии есть элемент сюжета о «попаданце»: наш пират попадает в неудобную и некомфортную для него ситуацию и пытается выкрутиться из нее», – говорит сценарист и писатель Андрей Геласимов.
фото: Пресс-служба проекта «Пираты Галактики Барракуда»
Режиссерское кресло занял Антон Борматов («Подкидыш», «Околофутбола»). «Сюжет привлек меня большим количеством неожиданных поворотов. Не каждый раз выпадает такое счастье – снять фильм про пришельца из космоса. Это очень сложная задача, учитывая, что исполнять роль пришельца и к тому же пирата, опасного преступника, должен 10-летний ребенок! А другие актеры, 15–16-летние ребята, должны поверить этому маленькому мальчику, чтобы сыграть свои роли хорошо. Для меня как режиссера это большой вызов. Но здесь есть и немало других сложных и интересных задач: держать зрителя в постоянном напряжении, удивить экшеном, компьютерной графикой, неожиданным финалом. И мне очень нравятся районы, которые мы выбрали для съемок», – поделился постановщик.
Съемки картины пройдут в узнаваемых локациях Москвы, включая ВДНХ и парк «Сокольники», а также в интерьерах ЖК «Скандинавия».
В российский прокат фильм «Пираты Галактики Барракуда» выпустит кинокомпания «Каропрокат» осенью 2024 года.
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