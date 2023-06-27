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На «Российской креативной неделе» обсудят будущее онлайн-кинотеатров

27 июня
2023 год

Новости кино >>
27 июня 2023

На форуме «Российская креативная неделя», который пройдет в Москве с 3 по 9 июля, обсудят состояние рынка видеосервисов. Сессия «Будущее онлайн-кинотеатров: продвижение контента, развитие продукта и инновационные практики» состоится 4 июля, сообщает пресс-служба форума.

На «Российской креативной неделе» обсудят будущее онлайн-кинотеатров
фото: Пресс-служба форума «Российская креативная неделя»

В сессии примут участие генеральный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов, заместитель генерального директора PREMIER Макар Кожухов, продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, директор по маркетингу онлайн-кинотеатра Иви Артем Лопухин, директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим, технический директор START Кирилл Евсеенко, создатель веб-кинотеатра CHILL Антон Калинкин, директор по взаимодействию с индустрией «Яндекс» Ксения Болецкая. Модератором выступит главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

За последние годы выручка онлайн-кинотеатров многократно превысила доходы классических кинотеатров. А стриминговые платформы, получившие сильный толчок к росту в 2020 году, к 2023 плотно закрепились на российском медиарынке, уже не только как поставщики контента, но и как заказчики и создатели. Теперь на онлайн-платформах выходит более 100 оригинальных российских сериалов каждый год и несколько десятков фильмов, что позволяет, наконец, реализовать творческий потенциал российской киноиндустрии и освоить новые темы и жанры.

Эксперты обсудят, как будет меняться российский кинорынок при росте внутренних стриминговых платформ, как этот рост повлияет на темпы кинопроизводства и почему в развлекательные форматы все больше включаются социально значимые элементы.
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№ 1
Pumpkin   27.06.2023 - 15:19
ооо, прикольно! вообще у нас онлайн-кинотеатры просто бомбят, такие молодцы на самом деле! очень классно, что так начали активно развиваться читать далее>>
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