На «Российской креативной неделе» обсудят будущее онлайн-кинотеатров

На форуме «Российская креативная неделя», который пройдет в Москве с 3 по 9 июля, обсудят состояние рынка видеосервисов. Сессия «Будущее онлайн-кинотеатров: продвижение контента, развитие продукта и инновационные практики» состоится 4 июля, сообщает пресс-служба форума.
В сессии примут участие генеральный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов, заместитель генерального директора PREMIER Макар Кожухов, продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, директор по маркетингу онлайн-кинотеатра Иви Артем Лопухин, директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим, технический директор START Кирилл Евсеенко, создатель веб-кинотеатра CHILL Антон Калинкин, директор по взаимодействию с индустрией «Яндекс» Ксения Болецкая. Модератором выступит главный редактор Кино-Театр.РуЖан Просянов.
За последние годы выручка онлайн-кинотеатров многократно превысила доходы классических кинотеатров. А стриминговые платформы, получившие сильный толчок к росту в 2020 году, к 2023 плотно закрепились на российском медиарынке, уже не только как поставщики контента, но и как заказчики и создатели. Теперь на онлайн-платформах выходит более 100 оригинальных российских сериалов каждый год и несколько десятков фильмов, что позволяет, наконец, реализовать творческий потенциал российской киноиндустрии и освоить новые темы и жанры.
Эксперты обсудят, как будет меняться российский кинорынок при росте внутренних стриминговых платформ, как этот рост повлияет на темпы кинопроизводства и почему в развлекательные форматы все больше включаются социально значимые элементы.
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