Киномаршрут по Ивановской области появился на «Кинокарте России»

На «Кинокарте России» появился первый киномаршрут по Ивановской области. Он включает в себя места съемок 25 советских и российских фильмов. Протяженность составляет 550 км, а все локации можно объехать за 2-3 дня. Презентация киномаршрута состоялась в рамках Пятого фестиваля сериалов «Пилот», сообщает пресс-служба проекта «Кинокарта России».
фото: Пресс-служба проекта «Кинокарта России»
Интерактивный проект «Кинокарта России», запущенный в середине мая Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), демонстрирует, где снимались или снимаются в настоящий момент фильмы и сериалы. Особенностью проекта является возможность его самостоятельного заполнения пользователями – после авторизации каждый сможет прикрепить собственные фотографии с небольшим рассказом о съемочной локации.
Как отметил на презентации проекта в Иванове главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов, это очень символично, что первый киномаршрут возник именно по Ивановской области, ведь как раз здесь, в Кинешме, в 1935-1936 годах Яков Протазанов снимал знаменитую «Бесприданницу», которая поразила зрителей красивейшими пейзажами.
«Теперь каждый желающий может пройтись по тем самым местам, прочувствовать, как это было, и сравнить, как они выглядят теперь. Мы очень рады, что смогли привлечь к нашему проекту Министерство культуры Ивановской области, которое разделяет наши интересы и считает, что кинотуризм — еще один вектор развития региона, а также способ привлечения не только туристов, но и кинопроизводителей для съемок своих будущих проектов, ведь Ивановская область очень богата на "натуру"», — говорит Жан Просянов.
фото: Пресс-служба проекта «Кинокарта России»
«Появление Ивановской области на «Кинокарте России» не случайно, наш регион в течение многих лет вносит значительный вклад в развитие российского и кинематографа. На нашей земле творили выдающиеся режиссеры Андрей Тарковский и Александр Роу. Сейчас в Ивановской области проходят масштабные международные и всероссийские фестивали кино и сериалов, которые ежегодно посещают ведущие представители киноиндустрии России и зарубежных стран. Безусловно, появление Ивановской области на кинемотографической карте страны также положительно повлияет на туристическую привлекательности региона, что очень важно для нас», — прокомментировала директор Департамента культуры и туризма Ивановской области Наталья Трофимова.
Гид по городу Иваново и куратор культурных проектов Михаил Денежкин также рассказал, что рад появлению этого проекта, ведь Ивановская область очень кинематографична. «Гости региона часто спрашивают, какие фильмы здесь снимались или хотят побывать на местах съемок «Золотого теленка», «Непослушника» и других картин. Например, в фильме «Ника» есть кадры, которые снимались на Ивановском вокзале, но об этом мало кто знает. Запуск отдельных туров и экскурсий поможет привлечь в область еще больше туристов, да и местным жителям, уверен, это тоже будет очень интересно. С помощью таких проектов мы подчеркнем и наши уникальные достопримечательности — такие, как конструктивистский ж/д вокзал в Иванове, ведь это здание входит в число самых необычных и интересных локаций для съемок современного российского кино», — отметил Денежкин.
фото: Фото со съемок фильма «Ника», локация - ж/д вокзал в Иванове
«Кинокарта» будет способствовать раскрытию туристического потенциала регионов России, повысит их узнаваемость не только в пределах страны, но и за рубежом, а также позволит раскрыть возможности регионов в качестве локации для съемок будущих проектов. Для киностудий и онлайн-платформ «Кинокарта» даст возможность рассказать о готовящихся проектах и раскрыть детали уже снятых фильмов и сериалов.
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