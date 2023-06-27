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В Шанхае начались съемки фильма «Ненормальный» с Александром Яценко и Илларионом Маровым

27 июня
2023 год

Новости кино >>
27 июня 2023
В Шанхае стартовали съемки фильма «Ненормальный», сюжет которого вдохновлен реальной историей. Картина станет полнометражным режиссерским дебютом актера Ильи Маланина. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», занимающейся производством проекта совместно со студией «Кинослово» при поддержке Фонда Кино.

В Шанхае начались съемки фильма «Ненормальный» с Александром Яценко и Илларионом Маровым
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Главный герой — восьмилетний Коля — не такой, как все. Мама мальчика Татьяна вслед за врачами уже не верит, что врожденная болезнь отступит и ребенок когда-нибудь станет «нормальным». Но ее новый знакомый Юрий твердо намерен поставить Колю на ноги с помощью своей уникальной системы гимнастики. А когда во время занятий случайно выясняется, что у мальчика талант к музыке, обучение игре на фортепиано становится еще одним этапом на пути к выздоровлению. Впереди у Коли – престижный конкурс пианистов в Китае и масса препятствий, преодолеть которые ему помогут целительная сила музыки и отцовской любви.

В Шанхае начались съемки фильма «Ненормальный» с Александром Яценко и Илларионом Маровым
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Колю в детстве и юношестве сыграют Елисей Свеженцев и Илларион Маров. Также в касте Александр Яценко (Юрий), Наталья Кудряшова (Татьяна, мама Коли), Надежда Маркина (бабушка Коли) и Сюй Шиюэ. Сценарий написали Роман Кантор и Сергей Козин.

«Наш проект стал первой иностранной картиной, съемки которой проходят в Китае после завершения пандемии. Для нас это большая честь, и мы благодарны нашим китайским партнерам за доверие и интерес к нашей истории. В проекте примут участие китайские кинематографисты и артисты. Мы уверены, что один из самых ярких мегаполисов мира – Шанхай, в котором происходит большая часть действия фильма, и мы сможем передать его энергию зрителю», — отметил продюсер картины Петр Ануров.

В Шанхае начались съемки фильма «Ненормальный» с Александром Яценко и Илларионом Маровым
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Часть рабочего материала для фильма ранее была отснята в Новороссийске и Москве. Планируется, что съемки завершатся в июле.

В прокат «Ненормальный» будет выпущен кинокомпанией «Централ Партнершип» в 2024 году.
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обсуждение >>
№ 2
Виталий Пекарев   27.06.2023 - 19:27
Интересно посмотреть как это всё будет выглядеть. На моей памяти не было ещё таких фильмов. Русских актёров в Китае ещё не видел читать далее>>
№ 1
Дарья Логич   27.06.2023 - 19:05
Забавно, конечно, что теперь у нас фильмы снимаются именно в Китае, а не как раньше, где-то в прикольных местах)) Но Китай красивый, тут не поспоришь, виды будут хорогие читать далее>>
Всего сообщений: 2
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В Шанхае начались съемки фильма «Ненормальный» с Александром Яценко и Илларионом Маровым фотографии
В Шанхае начались съемки фильма «Ненормальный» с Александром Яценко и Илларионом Маровым фотографии
В Шанхае начались съемки фильма «Ненормальный» с Александром Яценко и Илларионом Маровым фотографии
В Шанхае начались съемки фильма «Ненормальный» с Александром Яценко и Илларионом Маровым фотографии
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