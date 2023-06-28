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у Карины Андоленко появится «Вторая семья»

28 июня
2023 год

Новости кино >>
28 июня 2023
В Москве идут съемки детективной многосерийной драмы «Вторая семья» с Кариной Андоленко в главной роли. Режиссерское кресло занял Макс Кубринский, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ».

у Карины Андоленко появится «Вторая семья»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

По сюжету четырнадцать лет назад Ольга Крапивина угодила в лапы маньяка, провела у него в плену больше полугода и… родила от него сына, который не знает, кто его отец. Из-за полученной в плену психотравмы у Ольги развилась интимофобия. Она может разделить с мужчиной постель, но не радости и горести совместной жизни. Решив напомнить Ольге, где и кем бы она была, если бы не он, отвергнутый любовник и непосредственный руководитель отправляет следователя по особо важным делам Крапивину в своего рода ссылку на малую родину. Там орудует банда налетчиков, «работают» чисто: никаких зацепок, никаких следов. Но и Ольге отступать некуда, ее «ссылка» может закончится лишь одним – поимкой неуловимых преступников.

«Ольга Крапивина – очень интересная и совершенно неоднозначная. С одной стороны, она профессиональный следователь, действительно знающий свое дело и честно относящийся к своей профессии. Но в жизни это абсолютно разорванный человек, потому что, получив психологическую травму в юности, она так и не смогла ее пережить. Она испытывает панические атаки, не спит по ночам, и это дает некоторую психическую нестабильность, которую она прячет на работе. Ольга никого не подпускает к себе близко, у нее атрофирована возможность быть слабой и уязвимой. Моя героиня борется сама с собой, пытается контролировать свои эмоции. Конечно, она больше всего на свете нуждается в любви и больше всего на свете ее боится», — рассказала Карина Андоленко.

Понимая, что ее персонаж смотрит на мир через призму пережитой психологической травмы, при подготовке к съемкам актриса сделала акцент на характере героини, встречалась с психологами, смотрела видео и документальные фильмы о жертвах насилия, чтобы разобраться, как люди ведут себя после такой беды, как справляются с травмой.

В проекте также снимаются Антон Батырев, Арсений Робак, Денис Кудрявцев, Александр Лырчиков, Олег Сушков, Анна Глаубэ и другие.

у Карины Андоленко появится «Вторая семья»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Стремясь к достоверности и точности в отображении деталей, создатели проекта также в ряде вопросов обращались за консультациями и к специалистам из Уголовного розыска.

«Сериал получил название «Вторая семья». Зачастую, на работе мы проводим больше времени, чем со своими домашними. Именно наша рабочая команда становится этой самой «второй семьей». В нашем случае это отдел Уголовного розыска в Дзержинске, которым руководит Вадим Торопов, герой Антона Батырева, и куда приезжает следователь по особо важным делам Ольга Крапивина, героиня Карины Андоленко. Проект заинтересовал меня прежде всего своей историей. Здесь соцветие жанров. Это и остросюжетная криминальная драма, и лихо закрученный детектив с элементами триллера», — поделился режиссер Макс Кубринский.

Премьера сериала «Вторая семья» состоится на телеканале НТВ.
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у Карины Андоленко появится «Вторая семья» фотографии
у Карины Андоленко появится «Вторая семья» фотографии
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