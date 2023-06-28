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Исторический проект «Цербер» с Трибунцевым и Мариным выйдет этой осенью

28 июня
2023 год

Новости кино >>
28 июня 2023
Исторический сериал «Цербер», победивший на фестивале «Пилот», выйдет этой осенью на платформе PREMIER. Телепремьера проекта состоится на канале НТВ, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Исторический проект «Цербер» с Трибунцевым и Мариным выйдет этой осенью
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Сериал снят по мотивам исторических событий, случившихся после подавления восстания на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в 1825 году. Остановив бунт, власть начинает искать зачинщиков. Следственная комиссия ведет расследование, стараясь поймать как можно больше декабристов, прибегая к помощи тайных агентов, внедренных в революционные ячейки, и доносчиков.

Неожиданно в Петербурге происходит серия жестоких убийств: жертвами становятся те, кто донесли на декабристов. Возле тел убитых неизменно остается листок со строками из стихотворения Пушкина. За расследование дела берутся московский сыщик (Тимофей Трибунцев) и освобожденный из-под ареста дворянин Александр Бошняк (Сергей Марин).

Исторический проект «Цербер» с Трибунцевым и Мариным выйдет этой осенью
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Помимо Трибунцева и Марина в сериале снимаются Александр Горбатов, Евгений Цыганов, Дмитрий Ульянов, Кирилл Кяро, Вера Колесникова и другие. Режиссером выступает Владимир Щегольков. Съемки сейчас завершаются в Выборге. Проект создается при поддержке Института развития интернета.
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   28.06.2023 - 19:23
Кяро так же стал в каждом втором фильме появляться. Человека не остановить, но самое главное утверждают. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Исторический проект «Цербер» с Трибунцевым и Мариным выйдет этой осенью фотографии
Исторический проект «Цербер» с Трибунцевым и Мариным выйдет этой осенью фотографии
Исторический проект «Цербер» с Трибунцевым и Мариным выйдет этой осенью фотографии
Исторический проект «Цербер» с Трибунцевым и Мариным выйдет этой осенью фотографии
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