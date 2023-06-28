Анастасия Ивлеева и Николай Фоменко устроятся на работу в «Министерство Всего Хорошего»

Порой мы обращаемся с просьбой к Вселенной, даже не предполагая, что на все запросы людей отвечают всего два министерства: в Министерстве Всего Хорошего – добряки и раздолбаи, зато в Министерстве Всего Плохого, как можно заметить, сверхэффективные менеджеры. Неожиданно одна простая просьба нарушает естественный ход событий и теперь от судьбы обычной питерской семьи будет зависеть, закроют ли Руководители министерств весь проект «Человечество».
«Министерство Всего Хорошего» ― первый в России сериал, референсы художественных решений в котором реализованы с использованием искусственного интеллекта: концепт-арты миров, графических эффектов в монтаже, костюмов персонажей и дизайна тарелки созданы с использованием нейросети.
«Наш сериал о неслучайных случайностях. Мне понравилось, что в этой истории есть большие возможности для проявления фантазии. Проект получается необычным, здесь есть место для творчества и экспериментов всем цехам: и художникам, и специалистам по компьютерной графике, и оператору, и мне как режиссеру. Будет много всего необычного, в том числе полуартхаусного — в хорошем смысле, пусть вас это не пугает. Просто какие-то приемы, решения – достаточно необычные для массового кино. Кастинг у нас шикарный, актеры очень попали в типажи. В этом проекте каждый найдет что-то для себя: тут есть и юмор, большой комедийный элемент, есть приключения, фантастика, мистика, есть драма, есть много исторических флешбеков», — говорит Александр Фомин.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Если говорить про сценарий в целом – меня заинтересовала идея, что не все так бессмысленно и печально, как можно было бы подумать. И у людей есть надежда и шанс, есть место добру, а это всегда прекрасно. И второй момент – мой персонаж. Это антагонист! Вот такая вот биполярочка. Но это же классно, когда в борьбе за все хорошее появляется отрицательный персонаж, который не то чтобы хочет сделать жизнь невыносимой (у него тоже есть своя миссия). По мнению этого персонажа, она тоже хорошая. И вот такое странное соотношения меня вдохновило», — рассказывает Анастасия Ивлеева.
По словам Владислава Прохорова, он мечтал о похожей роли: «Меня по жизни интересует тема добра и зла: как тебе поступить, чтобы избежать наказания, ведь каждый человек несет ответственность за свои поступки. У человека должна быть позиция, должен быть характер, мнение и какая-то ответственность, это очень важно. В жизни каждого человека есть высшие силы, которые руководят нами. Нам часто кажется, что мы одни на планете Земля, что наша жизнь – в наших руках и кроме нас никого нет. На самом деле, есть что-то, о чем мы никогда не узнаем. Благодаря тому, как к работе подходит команда проекта, я начинаю верить, что Министерство Всего Хорошего реально есть. Когда я прочитал сценарий, то сразу понял, что в это хочется играть. Меня эта тема сразу привлекла, захотелось в этом разобраться».
Съемки сериала «Министерство Всего Хорошего» пройдут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге и продлятся до конца лета. Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko в 2024 году.
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