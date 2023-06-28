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Никита Кологривый связывается с криминалом в сериале «Макс и Гусь»

28 июня
2023 год

Новости кино >>
28 июня 2023

Премьера комедийного сериала «Макс и Гусь» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком в главных ролях состоится 20 июля в онлайн-кинотеатре Wink. Это спин-офф сериала «Зёма 3», сообщает пресс-служба платформы.

Никита Кологривый связывается с криминалом в сериале «Макс и Гусь»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Макс (Никита Кологривый) в сериале «Зёма 3» — антагонист главного героя Зёмы, персонаж яркий и харизматичный. Спин-офф «Макс и Гусь» в деталях расскажет его историю: когда-то Макс был рядовым каппером — тем, кто зарабатывает, помогая другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе, но сейчас превратился в беспринципного воротилу, контролирующего наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. Продолжится в сериале и романтическая линия Макса и Снегурки (Наташа Бардо), начатая в полнометражном фильме «Зёма 3. Новогодний замес». И, конечно, поклонники сериала узнают, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся (Владимир Карпук). Зрителя ждет знакомство с еще одним другом Макса — брутальным владельцем главного боксерского клуба Пензы в исполнении Павла Прилучного.

Также в сериале сыграли Глеб Калюжный, Настасья Самбурская, Дмитрий Чеботарев, Игорь Жижикин, Дмитрий Богдан, Владимир Епифанцев, Михаил Горевой, Сергей Гинзбург и другие. Режиссером выступил Денис ПавловЭкипаж 314»), а за сценарий отвечали Вадим Валиуллин («Зёма 3. Новогодний замес») и Тимур ЛевченкоПолярный»).

Никита Кологривый связывается с криминалом в сериале «Макс и Гусь»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

«Когда мы делали сериал "Зёма 3", ставший впоследствии интернет-хитом, уже было очевидно, что Макс и Гусь заслуживают отдельной истории. Сначала мы опробовали эту идею в фильме "Зёма 3. Новогодний замес", а теперь выпускаем полноценный спин-офф. Очень рассчитываю, что этот проект будет высоко оценен зрителями, так как мы уже задумали продолжение — у Макса и Гуся, их друзей и врагов, у всей этой киновселенной большой потенциал», — уверен Дмитрий Щербанов, генеральный продюсер проекта.

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фильмы
Зёма-3Зёма. Новогодний замесМакс и ГусьПолярныйЭкипаж 314

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Никита Кологривый связывается с криминалом в сериале «Макс и Гусь» фотографии
Никита Кологривый связывается с криминалом в сериале «Макс и Гусь» фотографии
Никита Кологривый связывается с криминалом в сериале «Макс и Гусь» фотографии
Никита Кологривый связывается с криминалом в сериале «Макс и Гусь» фотографии
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