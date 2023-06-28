Дружная команда знакомится с новой героиней в отрывке из мультфильма «Турбозавры: Привет, Сирена!»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представляет эксклюзивный фрагмент из нового мультфильма «Турбозавры: Привет, Сирена!
», где дружная команда знакомится с новой героиней – веселой пожарной машиной. С ней они могут спасти не только лес от метеорита, но и огород соседа от надоедливых ворон.
«Турбозавры: Привет, Сирена!» – уже третья часть популярного мультфильма об уникальных существах, объединяющих в себе машины и динозавров. По сюжету динозавры, когда-то жившие на планете, не исчезли, а ушли в подземные пещеры, чтобы выжить. Причем там они так же стремительно эволюционировали, как и жители планеты Земля. Технологический прогресс не прошел даром, даже, напротив, оказал на динозавров большое влияние – они научились превращаться в различные машины и механизмы. Так и зародилась цивилизация Турбозавров.
Прокатные версии появились из одноименного сериала, придуманного в 2017 году анимационной студией «Карамель и Ко» и сделанного в современной 3D-анимации CGI. Художественным руководителем, одним из продюсеров, автором сценария и режиссером «Турбозавров» стал Алексей Котёночкин
– сын знаменитого аниматора, создателя «Ну, погоди!
» Вячеслава Котёночкина
, художник-постановщик и режиссер киностудии «Союзмультфильм», работавший в том числе и над новыми сериями «Ну, погоди!». В прокат «Турбозавры: Привет, Сирена!» выйдут 29 июня.
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