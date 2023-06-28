Дружная команда знакомится с новой героиней в отрывке из мультфильма «Турбозавры: Привет, Сирена!»

анонс

Анастасия Ивлеева и Николай Фоменко устроятся на работу в «Министерство Всего Хорошего»

Это Дэвид Коренсвет, известный по сериалу «Голливуд»

Стало известно, кто станет новым Суперменом в фильме Джеймса Ганна

27 июня

В Шанхае начались съемки фильма «Ненормальный» с Александром Яценко и Илларионом Маровым

Это первый зарубежный проект, снимающийся в Китае после пандемии