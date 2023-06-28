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Петр Натаров противостоит могущественному вампиру в продолжении «Пищеблока»

28 июня
2023 год

Новости кино >>
28 июня 2023
Второй сезон «Пищеблока» стартует 8 июля на Кинопоиске. К своим ролям вернулись Петр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина и Денис Парамонов, а образы новых героев воплотили Ксения Трейстер, Равшана Куркова, Сергей Епишев, Риналь Мухаметов и Александра Ревенко, сообщает пресс-служба платформы.

Петр Натаров противостоит могущественному вампиру в продолжении «Пищеблока»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Сценарий проекта написал Сергей КалужановМажор 2»), а в режиссерском кресле Эдуард Бордуков («На острие») сменил Святослава Подгаевского, поставившего первый сезон. Сериал стал продолжением истории, снятой по мотивам романа Алексея Иванова.

Осень 1983-го, новый учебный год. Красное знамя на линейке несет Валерка Лагунов — отличник, староста класса и вампир. Он продолжает ходить в школу, дружить, любить, но каждый день борется с жаждой крови. Сберечь тайну и сохранить в себе человека ему помогают друзья из «Буревестника»: старший товарищ Игорь Корзухин и первая любовь Анастасийка. Но в класс приходит загадочная новенькая, которая вот-вот разоблачит героя. А когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир, под угрозой оказывается не только тайна Валерки, но и его жизнь.

«Спустя три года Валера все еще борется с жаждой крови, и это, конечно, отражается на его состоянии. Моего персонажа очень изменило то, что он стал вампиром. Вместе с режиссером Эдуардом Бордуковым и коучем Ириной Сердечной мы работали как над внутренним состоянием Валеры, так и над внешним проявлением вампиризма. Одна из задач состояла в том, чтобы пронести через всю картину состояние, будто за моим героем следят», — рассказывает Петр Натаров.

Петр Натаров противостоит могущественному вампиру в продолжении «Пищеблока»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Равшана Куркова исполнила роль директрисы школы, где учится Валерка. «Директриса Мартынова — структурный человек. Ей важна внешняя и внутренняя дисциплина, порядок. Задумка состояла в том, чтобы даже внешне она отличалась от тех героинь, которых я играла раньше. Так появилась идея с париком с короткой стрижкой, строгими костюмами и высокими каблуками. От себя я добавила Мартыновой немигающий взгляд и металлический голос, когда героиня общается с детьми, чтобы получился эффект удава, который смотрит на кролика», — говорит Куркова.

Петр Натаров противостоит могущественному вампиру в продолжении «Пищеблока»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Первый сезон «Пищеблока» вышел эксклюзивно на Кинопоиске в мае 2021 года и оказался в топ-3 самых обсуждаемых русскоязычных сериалов весны согласно исследованию YouScan. По сюжету пионер Валерка Лагунов попадает в «олимпийскую» смену лагеря «Буревестник», где его ждет встреча с древним вампиром.
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обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   28.06.2023 - 18:01
Ого, классно, кстати! Вообще всегда нравился именно Пищеблок как единственный из сериалов, которые вроде и про прошлое, но при этом не паразитируют на нем читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Петр Натаров противостоит могущественному вампиру в продолжении «Пищеблока» фотографии
Петр Натаров противостоит могущественному вампиру в продолжении «Пищеблока» фотографии
Петр Натаров противостоит могущественному вампиру в продолжении «Пищеблока» фотографии
Петр Натаров противостоит могущественному вампиру в продолжении «Пищеблока» фотографии
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