Петр Натаров противостоит могущественному вампиру в продолжении «Пищеблока»

Осень 1983-го, новый учебный год. Красное знамя на линейке несет Валерка Лагунов — отличник, староста класса и вампир. Он продолжает ходить в школу, дружить, любить, но каждый день борется с жаждой крови. Сберечь тайну и сохранить в себе человека ему помогают друзья из «Буревестника»: старший товарищ Игорь Корзухин и первая любовь Анастасийка. Но в класс приходит загадочная новенькая, которая вот-вот разоблачит героя. А когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир, под угрозой оказывается не только тайна Валерки, но и его жизнь.
«Спустя три года Валера все еще борется с жаждой крови, и это, конечно, отражается на его состоянии. Моего персонажа очень изменило то, что он стал вампиром. Вместе с режиссером Эдуардом Бордуковым и коучем Ириной Сердечной мы работали как над внутренним состоянием Валеры, так и над внешним проявлением вампиризма. Одна из задач состояла в том, чтобы пронести через всю картину состояние, будто за моим героем следят», — рассказывает Петр Натаров.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
Равшана Куркова исполнила роль директрисы школы, где учится Валерка. «Директриса Мартынова — структурный человек. Ей важна внешняя и внутренняя дисциплина, порядок. Задумка состояла в том, чтобы даже внешне она отличалась от тех героинь, которых я играла раньше. Так появилась идея с париком с короткой стрижкой, строгими костюмами и высокими каблуками. От себя я добавила Мартыновой немигающий взгляд и металлический голос, когда героиня общается с детьми, чтобы получился эффект удава, который смотрит на кролика», — говорит Куркова.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
Первый сезон «Пищеблока» вышел эксклюзивно на Кинопоиске в мае 2021 года и оказался в топ-3 самых обсуждаемых русскоязычных сериалов весны согласно исследованию YouScan. По сюжету пионер Валерка Лагунов попадает в «олимпийскую» смену лагеря «Буревестник», где его ждет встреча с древним вампиром.
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