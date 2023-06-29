Завершились съемки музыкального сериала «Плакса» с Ириной Розановой и Агатой Муцениеце

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Спутник телезрителя «Кухня. Последняя битва»: Повар Путина В ночь с 27 на 28 июня, 00:00, СОЛНЦЕ

Обзор сериалов «Почка»: Дьявол носит Prada и погоны Беспринципная чиновница Любовь Аксенова в шаге от скоропостижного визита на тот свет

Новости кино Николас Виндинг Рефн взялся за адаптацию детской книжной серии про «Великолепную пятерку» Сериал, основанный на произведениях Энид Блайтон, снимают в Великобритании

Лайфстайл «А ты вся такая или только руки и голова?»: Елена Ханга о бестактных вопросах и юношеских комплексах Ведущая никогда не хотела быть известной

Интервью Кодзи Фукада: «В Японии таких фильмов практически нет» Режиссер «Личной жизни» о Юрии Норштейне, аниме, слабослышащих актерах и утопленниках

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