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Завершились съемки музыкального сериала «Плакса» с Ириной Розановой и Агатой Муцениеце

29 июня
2023 год

Новости кино >>
29 июня 2023
Завершились съемки восьмисерийной музыкальной драмы «Плакса», шоураннером которой стал музыкант Сергей Жуков, а главные роли сыграли Ника Жукова и Ваня Дмитриенко. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink, который занимается производством проекта совместно с телеканалом СТС и компанией «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН».

Завершились съемки музыкального сериала «Плакса» с Ириной Розановой и Агатой Муцениеце
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

По сюжету москвичка Маша (Ника Жукова) переезжает к бабушке в вымышленный город Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто смириться с бытом провинциальной школы и местными порядками. Педагоги закрывают глаза на проблемы школы, а одноклассники, как это часто бывает в любом городе, не принимают новенькую. Травлей руководит бунтарка и звезда школы Крис (Диана Енакаева). И без того невыносимая жизнь Маши усложняется, когда она влюбляется в парня Крис (Алексей Онежен) и собирает свой бэнд «Плакса» (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Софья Николаева).

Перед съемками юные исполнители главных ролей занимались с актерскими коучами и каскадерами: в сериале между школьниками постоянно происходят конфликты, что порой заканчивается потасовками. «У меня было два коуча: один работал с нами во время подготовки к съемкам, а второй помогал мне с самыми сложными, эмоциональными сценами. Я решила отказаться от карандаша для слез. Считаю, что слез надо добиваться естественным путем. Мне просто нужно было пару минут, чтобы настроиться», — говорит Ника Жукова.

Завершились съемки музыкального сериала «Плакса» с Ириной Розановой и Агатой Муцениеце
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Если для Ники Жуковой роль Маши стала первой главной ролью, то ее экранных маму и бабушку сыграли Агата Муцениеце и Ирина Розанова. Также в сериале снялись Роман Маякин, Татьяна Орлова, Никита Тарасов, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова и Алексей Демидов.

«Сериал "Плакса" стал для всей творческой группы чем-то вроде маленькой социальной сети. Каждый кирпичик, вложенный в этот проект более чем сотней человек, абсолютно бесценен. Вместе мы сделали что-то очень большое и сделали это надолго. А когда что-то делается с такой любовью, с какой мы снимали наш сериал, прорастает самый красивый цветок, которым хочется любоваться. То, что мы вырастили, стало радостью не только для нас самих, но, я уверен, порадует и огромное количество зрителей Wink и СТС», — сказал Сергей Жуков, музыкальный продюсер сериала.
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Завершились съемки музыкального сериала «Плакса» с Ириной Розановой и Агатой Муцениеце фотографии
Завершились съемки музыкального сериала «Плакса» с Ириной Розановой и Агатой Муцениеце фотографии
Завершились съемки музыкального сериала «Плакса» с Ириной Розановой и Агатой Муцениеце фотографии
Завершились съемки музыкального сериала «Плакса» с Ириной Розановой и Агатой Муцениеце фотографии
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