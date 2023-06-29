Да всю правду доложи: по манге «Время пыток, принцесса!» делают аниме-сериал

Комедийная манга «Время пыток, принцесса!
» получит аниме-адаптацию. Студия PINE JAM
(«Глейпнир
», «Девушка из оперы!
») показала первый тизер и поделилась информацией о творческой группе и сэйю. Премьера запланирована на январь 2024 года.
Долгие годы длится противостояние Королевской армии и Демонической орды. Человеческая принцесса, командующая всадниками третьего эскадрона, и ее священный меч Экс, обладающий собственной волей, оказываются в плену у неприятеля. Чтобы выведать имперские секреты, в мрачный острог наведывается высокопоставленная карательница Торчер Тортура. Однако физические пытки запрещены «Договором о порабощении», поэтому принято решение истязать узников великолепной пищей и захватывающими видеоиграми.
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Изощренными мучениями заведует Ёко Канамори
(режиссер эпизодов «Невесты чародея
», «Моб Психо 100
») по сценарным скрижалям Кадзуюки Фудэясу
(«Блич
», «О моем перерождении в слизь
»). За дизайн персонажей отвечают Сатоси Фурухаси
и Тосия Коно
, а чарующее музыкальное сопровождение возложено на Масару Ёкояму
(«Ао Аси
», «Хоримия
»).
Принцессу королевской армии озвучивает Харука Сараиси
(Арсипа из «Золотого божества
», Титосэ Сиракава
из «Ангела по соседству
»), легендарный меч Экскалибур разговаривает голосом Тикахиро Кобаяси
(Фуси из «Человека-бензопилы
», Сион Ямада Асаэмон
из «Адского рая
»), а мистресс Торчер Тортуру воплотит Сидзука Ито
(Ёрико Китидзёдзи
из «Ребенка идола
», Минами Тоба из «Лагеря на свежем воздухе
»).
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Манга «Время пыток, принцесса!», написанная Робинсоном Харухарой
(«Доблесть
») и проиллюстрированная Хиракэем
, вышла на портале Shonen Jump+ в апреле 2019-го. За прошедшие четыре года произведение расширилось до 11 танкобонов и собрало более 200 миллионов просмотров.
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