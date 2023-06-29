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Да всю правду доложи: по манге «Время пыток, принцесса!» делают аниме-сериал

29 июня
2023 год

Новости кино >>
29 июня 2023
Комедийная манга «Время пыток, принцесса!» получит аниме-адаптацию. Студия PINE JAMГлейпнир», «Девушка из оперы!») показала первый тизер и поделилась информацией о творческой группе и сэйю. Премьера запланирована на январь 2024 года.


Долгие годы длится противостояние Королевской армии и Демонической орды. Человеческая принцесса, командующая всадниками третьего эскадрона, и ее священный меч Экс, обладающий собственной волей, оказываются в плену у неприятеля. Чтобы выведать имперские секреты, в мрачный острог наведывается высокопоставленная карательница Торчер Тортура. Однако физические пытки запрещены «Договором о порабощении», поэтому принято решение истязать узников великолепной пищей и захватывающими видеоиграми.

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Изощренными мучениями заведует Ёко Канамори (режиссер эпизодов «Невесты чародея», «Моб Психо 100») по сценарным скрижалям Кадзуюки ФудэясуБлич», «О моем перерождении в слизь»). За дизайн персонажей отвечают Сатоси Фурухаси и Тосия Коно, а чарующее музыкальное сопровождение возложено на Масару ЁкоямуАо Аси», «Хоримия»).

Да всю правду доложи: по манге «Время пыток, принцесса!» делают аниме-сериал

Принцессу королевской армии озвучивает Харука Сараиси (Арсипа из «Золотого божества», Титосэ Сиракава из «Ангела по соседству»), легендарный меч Экскалибур разговаривает голосом Тикахиро Кобаяси (Фуси из «Человека-бензопилы», Сион Ямада Асаэмон из «Адского рая»), а мистресс Торчер Тортуру воплотит Сидзука Ито (Ёрико Китидзёдзи из «Ребенка идола», Минами Тоба из «Лагеря на свежем воздухе»).

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Манга «Время пыток, принцесса!», написанная Робинсоном ХарухаройДоблесть») и проиллюстрированная Хиракэем, вышла на портале Shonen Jump+ в апреле 2019-го. За прошедшие четыре года произведение расширилось до 11 танкобонов и собрало более 200 миллионов просмотров.

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Да всю правду доложи: по манге «Время пыток, принцесса!» делают аниме-сериал фотографии
Да всю правду доложи: по манге «Время пыток, принцесса!» делают аниме-сериал фотографии
Да всю правду доложи: по манге «Время пыток, принцесса!» делают аниме-сериал фотографии
Да всю правду доложи: по манге «Время пыток, принцесса!» делают аниме-сериал фотографии
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