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Специальный показ драмы «Личная жизнь» Кодзи Фукады пройдет 30 июня в «Иллюзионе»

29 июня
2023 год

Новости кино >>
29 июня 2023
30 июня в кинотеатре «Иллюзион» пройдет специальный показ драмы «Личная жизнь» Кодзи Фукады, принимавшей участие в конкурсе Венецианского фестиваля, сообщают организаторы показа.

Специальный показ драмы «Личная жизнь» Кодзи Фукады пройдет 30 июня в «Иллюзионе»


По сюжету японские супруги Таэко и Дзира теряют сына, очень умного и веселого Кэйто. На его похороны неожиданно приезжает биологический отец мальчика, глухой кореец Пак, давно ушедший из семьи. Таэко пытается ему помочь, а Дзира встречается со своей бывшей девушкой и понимает, что его чувства к ней не остыли. Трагическая история семьи, столкнувшейся с бедой и пытающейся ее осмыслить и пережить, рассказана сдержанно и деликатно, с нежностью и печалью и напоминает работы Хирокадзу Корээды.

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В ленте сыграли Фумино Кимура, Томорово Тагути, Вин Морисаки, Хирона Ямадзаки, Акари Фукунага, Мисудзу Канно, Тэтта Симада и другие.

Фильм представит японовед и доцент ИКВИА ВШЭ Степан Родин. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.
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обсуждение >>
№ 3
Сокельников Иван   29.06.2023 - 17:20
Не смотря на то, что меня совершенно не зацепил сюжет, я все равно очень хочу ознакомиться с этим фильмом. Есть в нем какая-то необыкновенная эстетика читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   29.06.2023 - 17:16
Не о чем сюжет. Терять время на историю в которой будут скулить от начала до конца. Спасибо японцам за творчество. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   29.06.2023 - 15:33
Немного запутался в именах, но тем не менее всё равно понял сюжет. Довольно скучновато на самом деле, но уверен, что форма будет намного круче содержания читать далее>>
Всего сообщений: 3
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