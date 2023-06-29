Специальный показ драмы «Личная жизнь» Кодзи Фукады пройдет 30 июня в «Иллюзионе»

30 июня в кинотеатре «Иллюзион» пройдет специальный показ драмы «Личная жизнь
» Кодзи Фукады
, принимавшей участие в конкурсе Венецианского фестиваля, сообщают организаторы показа.
По сюжету японские супруги Таэко и Дзира теряют сына, очень умного и веселого Кэйто. На его похороны неожиданно приезжает биологический отец мальчика, глухой кореец Пак, давно ушедший из семьи. Таэко пытается ему помочь, а Дзира встречается со своей бывшей девушкой и понимает, что его чувства к ней не остыли. Трагическая история семьи, столкнувшейся с бедой и пытающейся ее осмыслить и пережить, рассказана сдержанно и деликатно, с нежностью и печалью и напоминает работы Хирокадзу Корээды
.
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Кодзи Фукада: «В Японии таких фильмов практически нет»
В ленте сыграли Фумино Кимура
, Томорово Тагути
, Вин Морисаки
, Хирона Ямадзаки
, Акари Фукунага
, Мисудзу Канно
, Тэтта Симада
и другие.
Фильм представит японовед и доцент ИКВИА ВШЭ Степан Родин
. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.
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