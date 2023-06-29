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10-й Фестиваль уличного кино пройдет в тысячи городах России

29 июня
2023 год

Новости кино >>
29 июня 2023
Стартовал 10-й Фестиваль уличного кино, который пройдет в более чем тысячи городах России и продлится до конца сентября. В программу попали короткометражные ленты, созданные за последние два года российскими режиссерами и сценаристами — как дебютантами, так и профессионалами киноиндустрии, сообщает пресс-служба фестиваля.

10-й Фестиваль уличного кино пройдет в тысячи городах России
фото: Пресс-служба Фестиваля уличного кино

На улицах, площадях и набережных своих городов зрители увидят фильмы с участием Константина Хабенского, Юрия Стоянова и других известных актеров. Будет показана «Обычная свадьба» — последний фильм с участием Владимира Меньшова. Всего в конкурсную программу вошли семь короткометражных лент, отобранных экспертами из более чем 900 заявок.

Специально для проведения фестиваля городские пространства Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Краснодара, Новосибирска, Омска, Красноярска, Владивостока и других городов и поселков будут оборудованы под уличные кинотеатры, а часть программы покажут в привычных кинотеатрах и ДК.

Впервые в истории смотра победителя конкурса будут выбирать не только зрители, голосующие светом фонариков за понравившийся фильм, но и профессиональное жюри. В его состав вошли актеры Александр Петров и Милош Бикович, писатель Александр Цыпкин («Беспринципные»), режиссеры Дмитрий ДьяченкоЧебурашка») и Андрей КравчукАдмиралъ»), сценарист Петр ВнуковЗвоните ДиКаприо!»), главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов, генеральный директор кинокомпании 1-2-3 Production Иван Голомовзюк, генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов, сценарист Андрей ЗолотаревТриггер») и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Команда фильма, который получит максимальное количество зрительских голосов и наивысшую оценку индустриального жюри, получит 1 000 000 рублей.

Кроме кинопоказов, в программу включены открытые лекции с профессионалами кино, музыкальные, творческие и гастрономические мероприятия по всей стране. Гостей фестиваля ждут специальные показы популярных сериалов онлайн-кинотеатра PREMIER и паблик-токи с актерами.

Вход для зрителей свободный.
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персоны
Милош БиковичПётр ВнуковАркадий ВодаховИван ГоломовзюкДмитрий ДьяченкоАндрей ЗолотаревАндрей КравчукВладимир МеньшовАлександр Петров (IV)Жан ПросяновЮрий СтояновКонстантин ХабенскийАлександр Цыпкин

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10-й Фестиваль уличного кино пройдет в тысячи городах России фотографии
10-й Фестиваль уличного кино пройдет в тысячи городах России фотографии
10-й Фестиваль уличного кино пройдет в тысячи городах России фотографии
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