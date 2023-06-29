10-й Фестиваль уличного кино пройдет в тысячи городах России

Стартовал 10-й Фестиваль уличного кино, который пройдет в более чем тысячи городах России и продлится до конца сентября. В программу попали короткометражные ленты, созданные за последние два года российскими режиссерами и сценаристами — как дебютантами, так и профессионалами киноиндустрии, сообщает пресс-служба фестиваля.
фото: Пресс-служба Фестиваля уличного кино
На улицах, площадях и набережных своих городов зрители увидят фильмы с участием Константина Хабенского, Юрия Стоянова и других известных актеров. Будет показана «Обычная свадьба» — последний фильм с участием Владимира Меньшова. Всего в конкурсную программу вошли семь короткометражных лент, отобранных экспертами из более чем 900 заявок.
Специально для проведения фестиваля городские пространства Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Краснодара, Новосибирска, Омска, Красноярска, Владивостока и других городов и поселков будут оборудованы под уличные кинотеатры, а часть программы покажут в привычных кинотеатрах и ДК.
Кроме кинопоказов, в программу включены открытые лекции с профессионалами кино, музыкальные, творческие и гастрономические мероприятия по всей стране. Гостей фестиваля ждут специальные показы популярных сериалов онлайн-кинотеатра PREMIER и паблик-токи с актерами.
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