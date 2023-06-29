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Тиль Швайгер хочет сорвать куш в суперзаезде в тизере-трейлере фильма «Гонщики на драйве»

29 июня
2023 год

Новости кино >>
29 июня 2023
В сети появился тизер-трейлер комедийный экшен «Гонщики на драйве» режиссёра Тиля ШвайгераКрасавчик») — сиквел фильма 1991 года «Рискованные гонки».


Безбашенный в прошлом гонщик Берти теперь — не очень успешный владелец автомастерской. Когда его бизнесу грозит банкротство, Берти решает принять участие в суперзаезде «Гонка поколений», сорвать там куш и поправить дела. И какая разница, если у него нет тачки, а молодняк наступает на пятки. Кто гонял в девяностые, умеет решать проблемы.

Тиль Швайгер хочет сорвать куш в суперзаезде в тизере-трейлере фильма «Гонщики на драйве»

В главных ролях Тиль Швайгер, Тина Руланд, Михаэль Кесслер, Мориц Бляйбтрой, Луна Швайгер и другие.

В российский прокат «Гонщики на драйве» выходят 14 сентября.
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фильмы
Гонщики на драйве

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Тиль Швайгер хочет сорвать куш в суперзаезде в тизере-трейлере фильма «Гонщики на драйве» фотографии
Тиль Швайгер хочет сорвать куш в суперзаезде в тизере-трейлере фильма «Гонщики на драйве» фотографии
Тиль Швайгер хочет сорвать куш в суперзаезде в тизере-трейлере фильма «Гонщики на драйве» фотографии
Тиль Швайгер хочет сорвать куш в суперзаезде в тизере-трейлере фильма «Гонщики на драйве» фотографии
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