Тиль Швайгер хочет сорвать куш в суперзаезде в тизере-трейлере фильма «Гонщики на драйве»

В сети появился тизер-трейлер комедийный экшен «Гонщики на драйве
» режиссёра Тиля Швайгера
(«Красавчик
») — сиквел фильма 1991 года «Рискованные гонки
».
Безбашенный в прошлом гонщик Берти теперь — не очень успешный владелец автомастерской. Когда его бизнесу грозит банкротство, Берти решает принять участие в суперзаезде «Гонка поколений», сорвать там куш и поправить дела. И какая разница, если у него нет тачки, а молодняк наступает на пятки. Кто гонял в девяностые, умеет решать проблемы.
В главных ролях Тиль Швайгер, Тина Руланд
, Михаэль Кесслер
, Мориц Бляйбтрой
, Луна Швайгер
и другие.
В российский прокат «Гонщики на драйве
» выходят 14 сентября.
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