Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю

Издательства Shueisha
и Marvel Entertainment
готовят к выпуску спин-офф-мангу «Человека-паука
— о Докторе Осьминоге, обнаружившем себя в теле школьницы Отохи Окутамии (за сюжет и визуал спасибо Корту Беттену
и Хидеюки Фурухаси
, авторам «Моей геройской академии: Вне закона
»). По «Невероятным приключениям ДжоДжо
» уже выпускали сериалы, лайв-экшн и спектакли. Пришло время мюзиклов: вокально-инструментальную адаптацию «Фантомной крови
», первого тома Хирохико Араки
, покажут в Императорском театре Токио в феврале 2024 года. Ни одна драка не длится вечно: вот и очередные приключения самого сильного подростка планеты, схлестнувшегося в манге Кэйсукэ Итагаки
«Путь Баки 2
» с «богом сумо» Номи-но Сукунэ, увидит последнюю главу 15 июня. «Судзумэ закрывает двери
» кинотеатров: хит Макото Синкая
триумфально завершает прокатное путешествие со $105 миллионами сборов (цифровая премьера ожидается до конца сентября). «Маленькая девочка-президент
» от Project №9
(«Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком
», «Я побрился. Затем привел домой старшеклассницу
») заходит на второй сезон: комедийный сериал вернется за начальственный стол уже в июле. Netflix
еще в прошлом году подтвердили работу над лайв-экшн-адаптацией «Моей геройской академии
», а среди поклонников аниме до сих пор циркулируют активные пересуды. В частности, недавно в твиттере появился слух о возможном касте будущего сериала.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о втором сезоне
«Ублюдка
» или новом трейлере
«Тысячелетней кровавой войны
», а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Студия GoHands
(«Член школьного совета
», «Любимец принцесс
») поделилась новым трейлером комедийного аниме «Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит
». Как и обещали
, сериал о меланхоличном коте и его безалаберной хозяйке стартует 8 июля.
Корпоративная служащая Саку Фудзукава неплохо справляется с обязанностями в офисе, но ей совершенно не хватает времени на личную жизнь. Уставшая от одиночества девушка подбирает на улице замерзающего котенка, а спустя время Юкити вырастает в гигантского кота, ходит на задних лапах, хлопочет по дому и балует любимую хозяйку гастрономическими шедеврами. Ежедневное пребывание на нелюбимой работе Саку скрашивает ожиданием вкусного ужина и вечерних возлияний с изысканными закусками, приготовленными пушистым домохозяином.
Somei
— исполнительница опенинга Ureu Kado niwa Fuku Kitaru
— рассказала, что, прочитав оригинальную мангу Хицудзи Ямады
, стала большой поклонницей Юкити и очень счастлива участвовать в проекте.
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Кошачьи ушки и сила животных в культовом аниме «Токио Мяу Мяу»
Премьера пятого сезона аниме «Великий из бродячих псов
» по мотивам популярной манги Кафки Асагири
и Санго Харукавы
состоится 12 июля. Производством сериала все так же
занимается студия Bones
(«Стальной алхимик
», «Бездомный Бог»
). Смотрим новый трейлер.
В предыдущем сезоне Ацуси Накадзима
и сыщики «Вооруженного детективного агентства» угодили в ловушку и прослыли террористами. На охоту за членами опальной организации правительство отправляет отряд специального назначения «Ищейки». Юкити Фукудзава и Рампо Эдогава
пытаются разоблачить коварные планы Федора Достоевского, а Осаму Дадзай
ищет возможность нанести ответный удар лидеру «Крыс мертвого дома» прямиком из застенка.
В ролике звучит вступительная музыкальная тема Tetsu no Ori
в исполнении дуэта GRANRODEO
(«Баки Ханма
»), а за эндинг Kiseki
отвечает рок-группа Luck Life
(«Клуб стрельбы из лука
»).
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Реальные места в аниме
На официальном сайте предстоящего фэнтези-сериала «Однушка лорда демонов и героя
» появился новый проморолик (тут
можно посмотреть предыдущий с русскими субтитрами). Анимацией занимается студия SILVER LINK
(«Связь сердец
», «Марш смерти под рапсодию параллельного мира
»), премьеру ждем уже 3 июля.
Проснувшись от многолетнего восстановительного сна, Лорд демонов из-за недостатка накопленной магической силы оказывается в теле маленькой девочки, которой на вид всего лет десять. Миниатюрная демонесса тут же отправляется мстить обидчику — доблестному Максу. Однако за прошедшие годы внешность героя тоже претерпела значительные изменения: вместо легендарного рыцаря тиби-владычица встречает апатичного и подавленного мужчину средних лет. Она настолько шокирована увиденным, что вместо реванша решает взять над Максом шефство и заботится о нем всеми возможными способами.
Манга «Однушка лорда демонов и героя», написанная и проиллюстрированная автором toufu
, публикуется на сайте COMIC FUZ компании Houbunsha с марта 2019 года. На данный момент в Японии вышло семь танкобонов.
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«Сакура – собирательница карт» — фантастическое аниме о любви и дружбе
У полнометражки «Консьерж универмага «Арктика»
, анонсированного
в апреле студией Production I.G
(«Иллюзия рая
», «Фури-Кури
»), появился первый тизер. Фильм по мотивам одноименной манги Цутики Нисимуры
обещает явиться в японские кинотеатры осенью 2023 года.
Акино — новая сотрудница в необычном универмаге, где все клиенты — животные, включая редкие и даже вымершие виды. Под пристальным вниманием коллег и метрдотеля девушка осваивает тонкости работы, с улыбкой помогает необычным посетителям выбрать необходимые им вещи.
К творческой группе присоединятся чардиз Тиэ Морита
и композитор Tofubeats
(«Классикалоид
»). Нацуми Каваида
(Нацуми Ходака
из «Рыбалки для школьниц после занятий
») озвучит прилежную Акино, а ее коллег:
Менеджера Тодо — Нобуо Тобита
(Кадзама из «Твоей апрельской лжи
»).
Старших консьержек — Мори и Ивасэ — Мэгуми Хан
(Ацуко Кагари из «Академии ведьмочек
») и Нацуми Фудзивара
(Дэмиан Десмонд
из «Семьи шпиона
») соответственно.
Консьержа-ветерана Маруки — Эйдзи Ёситоми
.
Метрдотеля — Дзюн Фукуяма
(Коро-сэнсэй из «Класса убийц
»).
Продавца Токиву — Юити Накамура
(Такэси Цудзии из «Мартовского льва
»).
Пингвина Эруру — Такэо Оцука
(Аквамарин Хосино
из «Ребенка идола
»).
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«Необычное такси» — еще одно аниме об антропоморфных зверях
Короткометражный сериал «Икимоно
», созданный Ацуси Вадой
(«Великий кролик
», «Птица на полуострове
») на студии New Deer
при участии Toei Animation
(«Красавица-воин Сейлор Мун
», «Мононокэ
»), обзавелся новым трейлером. Приключения Игагури и его Пса начнутся 8 июля.
В коротких зарисовках
показана повседневная жизнь мальчика в голубых шортах и его верного напарника. В каждом эпизоде друзья изучают животный мир: Игагури, изображая всех встречных существ, мечтает стать таким же, а пушистый приятель всячески ему в этом помогает.
Главную тему исполнили звезды восходящей поп-группы Nekosen
, Игагури воплотил в жизнь Макото
— юный участник японского шоу Yoneda2000
, а роль собаки досталась гимнасту-вольтижеру Норихиро Ураю
, впервые принимающему участие в качестве сэйю.
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«Ух ты, египетские боги» — очаровательное аниме для самых маленьких
Бонус
: свежая иллюстрация от автора «Атаки титанов
» Хидзимэ Исаямы
с Эреном
, Микасой
и Армином
.
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