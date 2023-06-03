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Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю

3 июня
2023 год

Новости кино >>
3 июня 2023
Издательства Shueisha и Marvel Entertainment готовят к выпуску спин-офф-мангу «Человека-паука — о Докторе Осьминоге, обнаружившем себя в теле школьницы Отохи Окутамии (за сюжет и визуал спасибо Корту Беттену и Хидеюки Фурухаси, авторам «Моей геройской академии: Вне закона»). По «Невероятным приключениям ДжоДжо» уже выпускали сериалы, лайв-экшн и спектакли. Пришло время мюзиклов: вокально-инструментальную адаптацию «Фантомной крови», первого тома Хирохико Араки, покажут в Императорском театре Токио в феврале 2024 года. Ни одна драка не длится вечно: вот и очередные приключения самого сильного подростка планеты, схлестнувшегося в манге Кэйсукэ Итагаки «Путь Баки 2» с «богом сумо» Номи-но Сукунэ, увидит последнюю главу 15 июня. «Судзумэ закрывает двери» кинотеатров: хит Макото Синкая триумфально завершает прокатное путешествие со $105 миллионами сборов (цифровая премьера ожидается до конца сентября). «Маленькая девочка-президент» от Project №9Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком», «Я побрился. Затем привел домой старшеклассницу») заходит на второй сезон: комедийный сериал вернется за начальственный стол уже в июле. Netflix еще в прошлом году подтвердили работу над лайв-экшн-адаптацией «Моей геройской академии», а среди поклонников аниме до сих пор циркулируют активные пересуды. В частности, недавно в твиттере появился слух о возможном касте будущего сериала.

Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю


Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о втором сезоне «Ублюдка» или новом трейлере «Тысячелетней кровавой войны», а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю

Студия GoHandsЧлен школьного совета», «Любимец принцесс») поделилась новым трейлером комедийного аниме «Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит». Как и обещали, сериал о меланхоличном коте и его безалаберной хозяйке стартует 8 июля.


Корпоративная служащая Саку Фудзукава неплохо справляется с обязанностями в офисе, но ей совершенно не хватает времени на личную жизнь. Уставшая от одиночества девушка подбирает на улице замерзающего котенка, а спустя время Юкити вырастает в гигантского кота, ходит на задних лапах, хлопочет по дому и балует любимую хозяйку гастрономическими шедеврами. Ежедневное пребывание на нелюбимой работе Саку скрашивает ожиданием вкусного ужина и вечерних возлияний с изысканными закусками, приготовленными пушистым домохозяином.

Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю

Somei — исполнительница опенинга Ureu Kado niwa Fuku Kitaru — рассказала, что, прочитав оригинальную мангу Хицудзи Ямады, стала большой поклонницей Юкити и очень счастлива участвовать в проекте.

Читать Кошачьи ушки и сила животных в культовом аниме «Токио Мяу Мяу»
Премьера пятого сезона аниме «Великий из бродячих псов» по мотивам популярной манги Кафки Асагири и Санго Харукавы состоится 12 июля. Производством сериала все так же занимается студия BonesСтальной алхимик», «Бездомный Бог»). Смотрим новый трейлер.


В предыдущем сезоне Ацуси Накадзима и сыщики «Вооруженного детективного агентства» угодили в ловушку и прослыли террористами. На охоту за членами опальной организации правительство отправляет отряд специального назначения «Ищейки». Юкити Фукудзава и Рампо Эдогава пытаются разоблачить коварные планы Федора Достоевского, а Осаму Дадзай ищет возможность нанести ответный удар лидеру «Крыс мертвого дома» прямиком из застенка.

Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю

В ролике звучит вступительная музыкальная тема Tetsu no Ori в исполнении дуэта GRANRODEOБаки Ханма»), а за эндинг Kiseki отвечает рок-группа Luck LifeКлуб стрельбы из лука»).

Читать Реальные места в аниме
На официальном сайте предстоящего фэнтези-сериала «Однушка лорда демонов и героя» появился новый проморолик (тут можно посмотреть предыдущий с русскими субтитрами). Анимацией занимается студия SILVER LINKСвязь сердец», «Марш смерти под рапсодию параллельного мира»), премьеру ждем уже 3 июля.


Проснувшись от многолетнего восстановительного сна, Лорд демонов из-за недостатка накопленной магической силы оказывается в теле маленькой девочки, которой на вид всего лет десять. Миниатюрная демонесса тут же отправляется мстить обидчику — доблестному Максу. Однако за прошедшие годы внешность героя тоже претерпела значительные изменения: вместо легендарного рыцаря тиби-владычица встречает апатичного и подавленного мужчину средних лет. Она настолько шокирована увиденным, что вместо реванша решает взять над Максом шефство и заботится о нем всеми возможными способами.

Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю

Манга «Однушка лорда демонов и героя», написанная и проиллюстрированная автором toufu, публикуется на сайте COMIC FUZ компании Houbunsha с марта 2019 года. На данный момент в Японии вышло семь танкобонов.

Читать «Сакура – собирательница карт» — фантастическое аниме о любви и дружбе
У полнометражки «Консьерж универмага «Арктика», анонсированного в апреле студией Production I.GИллюзия рая», «Фури-Кури»), появился первый тизер. Фильм по мотивам одноименной манги Цутики Нисимуры обещает явиться в японские кинотеатры осенью 2023 года.


Акино — новая сотрудница в необычном универмаге, где все клиенты — животные, включая редкие и даже вымершие виды. Под пристальным вниманием коллег и метрдотеля девушка осваивает тонкости работы, с улыбкой помогает необычным посетителям выбрать необходимые им вещи.

Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю

К творческой группе присоединятся чардиз Тиэ Морита и композитор TofubeatsКлассикалоид»). Нацуми Каваида (Нацуми Ходака из «Рыбалки для школьниц после занятий») озвучит прилежную Акино, а ее коллег:

Менеджера Тодо — Нобуо Тобита (Кадзама из «Твоей апрельской лжи»).
Старших консьержек — Мори и Ивасэ — Мэгуми Хан (Ацуко Кагари из «Академии ведьмочек») и Нацуми Фудзивара (Дэмиан Десмонд из «Семьи шпиона») соответственно.
Консьержа-ветерана Маруки — Эйдзи Ёситоми.
Метрдотеля — Дзюн Фукуяма (Коро-сэнсэй из «Класса убийц»).
Продавца Токиву — Юити Накамура (Такэси Цудзии из «Мартовского льва»).
Пингвина Эруру — Такэо Оцука (Аквамарин Хосино из «Ребенка идола»).

Читать «Необычное такси» — еще одно аниме об антропоморфных зверях
Короткометражный сериал «Икимоно», созданный Ацуси ВадойВеликий кролик», «Птица на полуострове») на студии New Deer при участии Toei AnimationКрасавица-воин Сейлор Мун», «Мононокэ»), обзавелся новым трейлером. Приключения Игагури и его Пса начнутся 8 июля.


В коротких зарисовках показана повседневная жизнь мальчика в голубых шортах и его верного напарника. В каждом эпизоде друзья изучают животный мир: Игагури, изображая всех встречных существ, мечтает стать таким же, а пушистый приятель всячески ему в этом помогает.

Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю
Главную тему исполнили звезды восходящей поп-группы Nekosen, Игагури воплотил в жизнь Макото — юный участник японского шоу Yoneda2000, а роль собаки досталась гимнасту-вольтижеру Норихиро Ураю, впервые принимающему участие в качестве сэйю.

Читать «Ух ты, египетские боги» — очаровательное аниме для самых маленьких
Бонус: свежая иллюстрация от автора «Атаки титанов» Хидзимэ Исаямы с Эреном, Микасой и Армином.

Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю

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Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю фотографии
Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю фотографии
Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю фотографии
Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю фотографии
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