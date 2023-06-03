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Юлия Франц и Станислав Бондаренко сыграли в детективной мелодраме «Зеркало для оборотня»

3 июня
2023 год

Новости кино >>
3 июня 2023
Юлия Франц и Станислав Бондаренко исполнили главные роли в восьмисерийной детективной мелодраме Игоря Мужжухина «Зеркало для оборотня», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Юлия Франц и Станислав Бондаренко сыграли в детективной мелодраме «Зеркало для оборотня»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»


По словам Юлии Франц, «каждый может быть предан самым близким человеком. Женщина не всегда способна распознать в мужчине тревожные знаки, поэтому, столкнувшись с подобным опытом, стоит набраться сил и идти дальше. Главное – не переставать верить в настоящую любовь и счастье».

Зрительницам расскажут про Веру, которая выходит замуж, как ей кажется, за «прекрасного принца» Дениса. Девушка даже не подозревает, что супруг – хитрый и двуличный человек, оборотень, не останавливающийся ни перед чем ради достижения своих корыстных целей. Став жертвой его циничных и жестоких манипуляций, отсидев в колонии по ложному обвинению в убийстве и фактически лишившись родительских прав, Вера решает вернуть своих детей.

Юлия Франц и Станислав Бондаренко сыграли в детективной мелодраме «Зеркало для оборотня»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Наш проект о стремлении человека жить лучше, получать от этого мира все по максимуму и быть лучшей версией себя. Я уверен, что мой персонаж точно удивит зрителей! Он постоянно меняется, примеряя на себя множество образов – он может быть обаятельным и прекрасным, но в другой момент – неприятным и разрушительным», — поведал о своем герое Станислав Бондаренко.

В сериале также заняты Прохор Дубравин, Иван Батарев, Юлия Юрченко, Ксения Энтелис, Андрей Харыбин, Анастасия Теплинская и Полина Давыдова. За визуальную составляющую отвечают оператор Александр Кублицкий и художник-постановщик Наталья Чабаненко. Премьера «Зеркала для оборотня» состоится в ближайшем будущем на «Dомашнем».
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Юлия Франц и Станислав Бондаренко сыграли в детективной мелодраме «Зеркало для оборотня» фотографии
Юлия Франц и Станислав Бондаренко сыграли в детективной мелодраме «Зеркало для оборотня» фотографии
Юлия Франц и Станислав Бондаренко сыграли в детективной мелодраме «Зеркало для оборотня» фотографии
Юлия Франц и Станислав Бондаренко сыграли в детективной мелодраме «Зеркало для оборотня» фотографии
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