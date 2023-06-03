ИРИ поддержит «Северный морской путь» Максима Арбугаева и «Парк Горького. Вечный сад» Сергея Мирошниченко

Институтом развития интернета подведены итоги конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде. Поддержку получат 163 проекта на 10,3 млрд рублей, уточняет пресс-служба ИРИ.
фото: пресс-служба Института развития интернета
Прием заявок проходил с февраля по март текущего года. На конкурс было подано более 1400 заявок, из которых по итогам валидации 1290 проектов были допущены до независимой экспертизы. Из них 205 финалистов были представлены на очной защите перед экспертами продюсерского совета ИРИ. По итогам конкурса институт поддержит контент разных жанров и форматов – художественные и документальные сериалы и шоу, проекты в блогосфере, спецпроекты в СМИ, мультиформатный контент, видеоигры – со сроком выхода в 2023-2025 годах.
По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, «порядка 80% заявок, которые дошли до очной защиты, получат поддержку: в финал вышли лучшие из лучших, и среди них на этот раз – много молодых команд. Также радует, что стало больше интересных проектов об ученых, а также о педагогах и наставниках. Для ИРИ все это – показатель нашего вклада в улучшение качества проектов в индустрии в целом. Не зря были организованы встречи продюсеров с научным сообществом, выстроена сильная экспертиза, которая помогает заявителям возвращаться более подготовленными, проведен конкурс дебютов, где молодые авторы могли пробовать свои силы и получить обратную связь от экспертов. Все это дает накопительный эффект, а результаты мы видим на конкурсах».
фото: Алексей Гореславский
В категории «Видеоконтент» – 53 победителя. Среди них игровой сериал «Изгои» о русском офицере в турецкой эмиграции, художественный сериал «Фул хаус» о хирурге-трансплантологе из Москвы, оказавшемся в провинциальном городе на севере страны, посвященный периоду российской истории с 1906-го по 1911-й художественный сериал «Столыпин», фантастический триллер «Остров профессора Доуэля» по мотивам произведений Александра Беляева, игровой сериал «Громыко. Господин Нет» о жизни знаменитого советского дипломата и министра иностранных дел, многосерийный детектив «Эль Русо» о выходце из России, который работает в полиции Буэнос-Айреса, веб-сериал «Авиатор» о событиях начала ХХ века и истоках создания первой в мире почтовой авиации, сериал по одноименной книге Роберта Гараева «Слово пацана» и документальные проекты, включая сериал «Аварец» к 100-летию Расула Гамзатова, цикл Сергея Мирошниченко «Парк Горького. Вечный сад» об истории парка культуры и отдыха им. М. Горького и сериал Максима Арбугаева «Северный морской путь».
Среди проектов в блогосфере – 49 победителей, в том числе геополитическое шоу «Сбросим маски», ведущим которого выступит созданный с помощью технологии дипфейк Илон Маск, авторский проект Тутты Ларсен о семейных ценностях «Счастливы по-разному», новый сезон проекта о современных российских дизайнерах «Кому на Руси шить хорошо», второй сезон тревел-шоу с незрячим блогером в роли ведущего «Пахнет вкусно», документальный сериал о судьбе памятников архитектуры Донбасса «Русское наследие. Возвращение домой», b серия видеороликов «Сделано для фронта» о предпринимателях из регионов, которые безвозмездно помогают военнослужащим.
ИРИ также поддержит мультиформатные и специальные проекты в СМИ. В числе 53 победителей: «Женщины Z» о женщинах-военнослужащих, медсестрах, волонтерах, учителях, решающих важные задачи нашего времени, серия фильмов, публикаций и лонгридов «Жизнь замечательных людей», основанная на одноименной серии книг Горького, цикл познавательных видеороликов и постов «Босх — молокосос!» о влиянии нейросетей на развитие человечества, мультимедийный проект для родителей «Мудрые народные digital-сказки» с национальными сказками народов России, посвященный учителям проект «Призвание – педагог» и «Как и чем живут молодые учителя в России» о начинающих преподавателях, проект к 180-летнему юбилею знаменитого композитора «Гамма Римского-Корсакова», неигровой цикл «Спасители» о волонтерах, чья деятельность связана со спасением животных, проект «Хороший малый!», в котором расскажут истории предпринимательского успеха жителей Томской области, и другие.
В категории «Игры и ПО» поддержку получат восемь проектов, среди которых квест «Петя и Волк: Дело об артефакте приключений» с героями популярного мультсериала Алексея Лебедева, игра «Магия знаний: литературное чтение», которая познакомит школьников первых четырех классов с литературными произведениями и поможет овладеть навыками чтения и основами работы с текстом, посвященная блокаде Ленинграда «Бессмертная симфония» и две игры на основе народных сказок «Три богатыря и волшебный град» и «Василиса и Баба Яга».
Более 20 проектов, поданных в разных направлениях конкурса, посвящены ученым и науке. Это анимационный сериал «Белые сны» о жизни российских полярников, научно-фантастический мультсериал «Герои Арктики», посвященный группе ученых, которые отправляются на остров Врангеля за материалом для клонирования мамонта, а также документальный фильм об ученых в медицинской области «Я ученый. Я спасаю жизни», неигровой сериал «Три дня одного года» о молодых ученых, сотрудниках научных центров и жителях академгородков, комедийный сериал «Марс! Это рядом!» о разработке автономного модуля для колонизации Марса, детективный сериал о советских ученых и лазерном оружии «Разящий луч», горизонтальный сериал «Атом» о грандиозной победе советской науки в условиях начала холодной войны, научно-популярное шоу с экспериментами «Челлендж Лаб», проект в жанре нон-фикшн о ключевых вехах отечественной науки «Три века научного поиска» и развеивающий мифы об ученых «Сезон открытий».
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