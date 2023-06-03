ИРИ поддержит «Северный морской путь» Максима Арбугаева и «Парк Горького. Вечный сад» Сергея Мирошниченко

анонс

Всего будет снято 100 премьерных эпизодов

Премьера сериала состоится в ближайшем будущем на «Dомашнем»

Юлия Франц и Станислав Бондаренко сыграли в детективной мелодраме «Зеркало для оборотня»

3 июня

Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю

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