Стартовали съемки шестого сезона «Своих»

анонс

По итогам конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде поддержку получат 163 проекта на 10,3 млрд рублей

Премьера сериала состоится в ближайшем будущем на «Dомашнем»

Юлия Франц и Станислав Бондаренко сыграли в детективной мелодраме «Зеркало для оборотня»

3 июня

Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю

Плюс кот — мастер на все лапки и ДжоДжо — певец на все связки