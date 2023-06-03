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Стартовали съемки шестого сезона «Своих»

3 июня
2023 год

Новости кино >>
3 июня 2023
Началась работа над шестым сезоном сериала «Свои». Всего будет снято 100 премьерных эпизодов, уточняет пресс-служба Пятого канала.

В новых сериях зрителей ожидает очередная встреча с любимыми дуэтами. Группа Литвинова будет расследовать странную смерть некогда известного актера Акатова. Его тело с арбалетной стрелой в груди было обнаружено в квартире. Дело в том, что когда-то Акатов играл Вильгельма Телля, а потому майору это преступление покажется слишком символичным и театральным. Раскрыть такое искусно обставленное убийство для межведомственной рабочей группы не составит труда. Для исполнителя роли Литвинова Олега Жилина «"Свои" – это люди, которые самоотверженно отдают себя работе, несмотря на трудности идут до конца. Они всегда стараются найти преступника и защитить невиновного, что, к сожалению, в нашей жизни случается не всегда. Поэтому они и называются "Свои". Они как родные, вхожи в каждый дом, и люди рассчитывают на них, на их помощь».

Стартовали съемки шестого сезона «Своих»
фото: пресс-служба Пятого канала


Психолог Берсеева столкнется с профессиональным мастером гипноза. Ее напарник Сева Косицкий решит двигаться в ногу со временем и использовать в расследовании искусственный интеллект. Степану Бекетову, играющему Косицкого, «кажется, что с таким отношением к жизни Косицкого ждет успех только в том случае, если его будут окружать "Свои". Иногда его поведение непродуктивное и напоминает студента. Но когда дело касается чести и долга, а самое главное – жизни и безопасности других, у Севы сразу какой-то рычажочек переключается. Он совершенно не умеет лгать, но умеет притворяться, что очень помогает в работе. Этим качеством он часто пользуется, если нужно куда-то внедриться. Он несостоявшийся актер, ведь мама Всеволода – актриса. Он рос в театральной среде, все впитывал. Но театра ему хватает с лихвой и на работе. Тут такая антреприза, что ему скучать не приходится, как и тем, кто его окружает».

Заставит переживать за себя своих коллег экстрасенс Метелица. Она получит письмо с жутким текстом: «Сегодня Метелица умрет. Приговор обжалованию не подлежит». Сама Ольга решит, что это чья-то злая шутка, и не придаст значения посланию. Однако руководитель группы примет угрозу всерьез и постарается предотвратить преступление. Но для начала нужно будет найти саму Метелицу. Она, как обычно, отправится домой и отключит телефон. Личная жизнь членов межведомственной рабочей группы тоже будет развиваться. Например, Гениус получит сообщение, что у него есть взрослый сын. А криминалист Антон Спицин решит уйти из команды и подаст рапорт на увольнение.
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