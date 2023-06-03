Появились подробности об актерском составе новой версии «Жестоких игр»

Многосерийный перезапуск фильма «Жестокие игры
» от стримингового сервиса Prime Video обзавелся актерским составом, сообщает Variety
.
К сериалу присоединились Сара Кэтрин Хук, Зак Бёрджесс, Коби Кларк, Брук Лина Джонсон, Сара Сильва, Джон Харлан Ким, Майра Моллой, Лаура Бенанти
, Джон Тенни
и Шон Патрик Томас
, который играл в оригинале.
В основу сюжета вновь ляжет эпистолярный роман «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Действие развернется в элитном вашингтонском колледже, где безжалостные сводные брат и сестра сделают все, чтобы сохранить лидерское положение в студенческой среде. Они даже попытаются соблазнить дочь вице-президента США.
За сценарий отвечают Фиби Фишер и Сара Гудман. Исполнительным продюсером выступит Нил Мориц
, который продюсировал оригинальную картину 1999 года, где сыграли Сара Мишель Геллар
, Риз Уизерспун
и Райан Филлипп
. Съемки шоу стартуют в Торонто в ближайшие дни.
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