Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Появились подробности об актерском составе новой версии «Жестоких игр»

3 июня
2023 год

Новости кино >>
3 июня 2023
Многосерийный перезапуск фильма «Жестокие игры» от стримингового сервиса Prime Video обзавелся актерским составом, сообщает Variety.

К сериалу присоединились Сара Кэтрин Хук, Зак Бёрджесс, Коби Кларк, Брук Лина Джонсон, Сара Сильва, Джон Харлан Ким, Майра Моллой, Лаура Бенанти, Джон Тенни и Шон Патрик Томас, который играл в оригинале.

Появились подробности об актерском составе новой версии «Жестоких игр»
фото: variety.com

В основу сюжета вновь ляжет эпистолярный роман «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Действие развернется в элитном вашингтонском колледже, где безжалостные сводные брат и сестра сделают все, чтобы сохранить лидерское положение в студенческой среде. Они даже попытаются соблазнить дочь вице-президента США.

За сценарий отвечают Фиби Фишер и Сара Гудман. Исполнительным продюсером выступит Нил Мориц, который продюсировал оригинальную картину 1999 года, где сыграли Сара Мишель Геллар, Риз Уизерспун и Райан Филлипп. Съемки шоу стартуют в Торонто в ближайшие дни.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фильм «Жестокие игры» получит сериальный ремейк
Сара Мишель Геллар вернётся к роли Кэтрин Мертей
«Жестокие игры» станут сериалом
Поиск по меткам
Amazon Prime
персоны
Лаура БенантиСара Мишель ГелларНил МорицДжон ТенниШон Патрик ТомасРиз УизерспунРайан Филлипп
фильмы
Жестокие игры

анонс

Скорбим

Николай Малинкин
1 июня ушёл из жизни актёр Николай Малинкин.
Людмила Цветкова
31 мая ушла из жизни актриса, режиссёр Людмила Цветкова.
Валерий Громовиков
30 мая ушёл из жизни актёр Валерий Громовиков.
Лидия Грибова
30 мая ушла из жизни актриса Лидия Грибова.

День рождения >>

Антон Гуляев
Вячеслав Жолобов
Пётр Красилов
Дмитрий Куличков
Регина Мянник
Ирина Патракова
Константин Степанков
Эмма Цесарская
Всеволод Шиловский
Полетт Годдар
Аница Добра
Тони Кёртис
Веслав Михниковский
Джон Молдер-Браун
Имоджен Путс
Джеймс Пьюрфой
все родившиеся 3 июня >>

Афиша кино >>

Дом удовольствий
драма, экранизация
Франция, Бельгия, 2022
Солдат
боевик, драма, триллер
Индия, 2023
Переводчик
боевик, триллер
Великобритания, Испания, 2023
Таинственный поезд
драма, комедия, криминальный фильм
США, Япония, 1989
Проклятие. Ночь страха
мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2021
Пациенты
драма, триллер
США, 2022
Комната чудес
драма, комедия, экранизация
Франция, 2023
Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Паранормальные явления. Скинамаринк
фильм ужасов
Канада, 2022
Питомец Юрского периода. Утраченная тайна
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2023
Уикенд с батей
комедия
США, 2023
До рассвета
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram