Образовательный ситком о семье Светофоровых возвращается на экраны после перезапуска

Проект о семье Светофоровых возвращается на экраны после перезапуска. Премьера образовательного ситкома «Дом Светофоровых» состоится 1 июля на START, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
В продолжении сериала семью Светофоровых ждут перемены. Папа Семен становится начальником ДПС. Мама Светлана управляет своей кондитерской и всей большой семьей: у них с Семеном появилось неожиданное прибавление — двойняшки. Дедушка, настоящая легенда Госавтоинспекции, вместе с внуком Сенькой по-прежнему ведет интернет-блог о правилах дорожного движения. Вот только у Сеньки начался переходный возраст, и ему очень хочется хулиганить и нарушать правила.
Премьера «Семьи Светофоровых» состоялась в 2016 году на телеканале «Карусель». Четыре сезона набрали суммарно почти 103 миллиона просмотров на YouTube-канале сериала, который уже после второго сезона получил «Серебряную кнопку». Также все четыре сезона уже доступны на START.
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