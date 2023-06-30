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Образовательный ситком о семье Светофоровых возвращается на экраны после перезапуска

30 июня
2023 год

Новости кино >>
30 июня 2023
Проект о семье Светофоровых возвращается на экраны после перезапуска. Премьера образовательного ситкома «Дом Светофоровых» состоится 1 июля на START, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Образовательный ситком о семье Светофоровых возвращается на экраны после перезапуска
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В продолжении сериала семью Светофоровых ждут перемены. Папа Семен становится начальником ДПС. Мама Светлана управляет своей кондитерской и всей большой семьей: у них с Семеном появилось неожиданное прибавление — двойняшки. Дедушка, настоящая легенда Госавтоинспекции, вместе с внуком Сенькой по-прежнему ведет интернет-блог о правилах дорожного движения. Вот только у Сеньки начался переходный возраст, и ему очень хочется хулиганить и нарушать правила.

Главные роли исполнили Алексей Моисеев, Ольга Чудакова, Ольга Науменко, Борис Щербаков и Мирослава Михайлова. Режиссером «Дома Светофоровых» выступила Ирина Гурьянова, а шоураннером и продюсером — Оксана Барковская, которые вместе работали над «Новеньким». Съемки нового сезона проходили в Твери. Проект создан при поддержке Института развития интернета.

Премьера «Семьи Светофоровых» состоялась в 2016 году на телеканале «Карусель». Четыре сезона набрали суммарно почти 103 миллиона просмотров на YouTube-канале сериала, который уже после второго сезона получил «Серебряную кнопку». Также все четыре сезона уже доступны на START.
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Оксана БарковскаяИрина ГурьяноваМирослава МихайловаАлексей МоисеевОльга НауменкоОльга ЧудаковаБорис Щербаков
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