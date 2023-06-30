Образовательный ситком о семье Светофоровых возвращается на экраны после перезапуска

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«Вечеринка на вылет»: Французский детектив в интерьерах Уэса Андерсона

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Театральный критик рассказала, что предшествовало уходу актёра в длительный отпуск

«Додин отказался увольнять Козловского и Раппопорт»: Марина Давыдова о причинах рейда в МДТ

Завершились съемки музыкального сериала «Плакса» с Ириной Розановой и Агатой Муцениеце

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В Шанхае начались съемки фильма «Ненормальный» с Александром Яценко и Илларионом Маровым

Это первый зарубежный проект, снимающийся в Китае после пандемии