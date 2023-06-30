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Эван Питерс присоединится к третьей части «Трона»

30 июня
2023 год

Новости кино >>
30 июня 2023
Звезда проектов «Американская история ужасов» и «Монстр: История Джеффри Дамера» Эван Питерс снимется в третьей части «Трона», сообщает The Hollywood Reporter.

Эван Питерс присоединится к третьей части «Трона»
фото: Getty Images

Планируется, что студия Disney начнет съемки в августе этого года в Ванкувере. Главная роль в продолжении франшизы закреплена за Джаредом Лето, а режиссерское кресло займет Йоаким Рённинг, который уже снял для Disney фэнтези-проекты «Малефисента: Владычица тьмы» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». За сценарий третьего «Трона» отвечали Джесси Уигутоу и Джек Торн.

Первый фильм франшизы вышел на экраны в 1982-м. Киберпанк Стивена Лисбергера рассказывает о молодом программисте Флинне (Джефф Бриджес), который оказывается «оцифрованным», попадая в компьютерную реальность. Сиквел 2010-го является продолжением этой истории. По сюжету сын Флинна (Гаррет Хедлунд) начинает расследовать таинственное исчезновение отца и перемещается в тот же виртуальный мир.

Если действие предыдущих частей преимущественно происходило в цифровом мире, то в третьей части некая разумная программа проникает в мир людей, не готовых к такому контакту. Лето сыграет Ареса, представляющего воплощение искусственного интеллекта. Чей образ воплотит Питерс, пока неизвестно.
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