Эван Питерс присоединится к третьей части «Трона»

Первый фильм франшизы вышел на экраны в 1982-м. Киберпанк Стивена Лисбергера рассказывает о молодом программисте Флинне (Джефф Бриджес), который оказывается «оцифрованным», попадая в компьютерную реальность. Сиквел 2010-го является продолжением этой истории. По сюжету сын Флинна (Гаррет Хедлунд) начинает расследовать таинственное исчезновение отца и перемещается в тот же виртуальный мир.
Если действие предыдущих частей преимущественно происходило в цифровом мире, то в третьей части некая разумная программа проникает в мир людей, не готовых к такому контакту. Лето сыграет Ареса, представляющего воплощение искусственного интеллекта. Чей образ воплотит Питерс, пока неизвестно.
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