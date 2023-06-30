Капитан полиции Анна Попова идет против системы в детективе «Пазл»

Премьера детективного сериала «Пазл» с Анной Поповой в главной роли состоится 3 июля на НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба НТВ
По сюжету в ходе расследования убийства своего начальника капитан Евгения Фирсова сталкивается с обратной стороной «системы» правоохранительных органов. Лучший в своем отделе следователь, она выходит на след крупнейшей преступной организации внутри ОБЭП, но оказывается бессильна перед хаосом и беспринципностью. Расследуя серию заказных убийств сотрудников МВД, Фирсова не идет на компромиссы и оказывается в эпицентре противодействия двух силовых структур. Под угрозу попадает не только ее карьера, но и жизнь.
«Капитан Фирсова – женщина в мужском мире: она сильная, честная, способна принимать решения и нести ответственность за них. У нее очень много сильных, правильных, «мужских» качеств, но она не идеальна. Она ставит на первое место работу, поэтому меньше времени проводит с ребенком, у нее не складывается жизнь с мужем. Но она честная и, несмотря на сложности и препятствия, продолжает «копать» со всей отдачей», — говорит Попова.
Актриса долго готовилась к роли. Помимо погружения в образ и работы со сценарием, она совершенствовала навыки обращения со стрелковым оружием: как правильно его использовать с учетом современных трендов, а также какие нюансы помогут передать нарастающее напряжение Евгении, ее страх за свою жизнь и жизнь близких ей людей.
«Появляется все больше хороших, профессиональных сценариев, и этот – один из них. Меня порадовал тот факт, что за ним стоит молодая команда, ведь я всегда верю в силу молодости. История в сериале «Пазл» отличается от других и притягивает внимание своей уникальностью. Я играю небольшую, но значимую роль. В сериале я не выделяюсь как лидер, но являюсь неотъемлемой частью команды. Потоцкий – опытный следователь, циничный и ироничный, что, безусловно, придает ему важность, ведь юмор – это мощное оружие в жизни», — отмечает Артем Осипов.
Съемки картины проходили в Москве и Московской области.
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