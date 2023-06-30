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Капитан полиции Анна Попова идет против системы в детективе «Пазл»

30 июня
2023 год

Новости кино >>
30 июня 2023
Премьера детективного сериала «Пазл» с Анной Поповой в главной роли состоится 3 июля на НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.

Капитан полиции Анна Попова идет против системы в детективе «Пазл»
фото: Пресс-служба НТВ

По сюжету в ходе расследования убийства своего начальника капитан Евгения Фирсова сталкивается с обратной стороной «системы» правоохранительных органов. Лучший в своем отделе следователь, она выходит на след крупнейшей преступной организации внутри ОБЭП, но оказывается бессильна перед хаосом и беспринципностью. Расследуя серию заказных убийств сотрудников МВД, Фирсова не идет на компромиссы и оказывается в эпицентре противодействия двух силовых структур. Под угрозу попадает не только ее карьера, но и жизнь.

«Капитан Фирсова – женщина в мужском мире: она сильная, честная, способна принимать решения и нести ответственность за них. У нее очень много сильных, правильных, «мужских» качеств, но она не идеальна. Она ставит на первое место работу, поэтому меньше времени проводит с ребенком, у нее не складывается жизнь с мужем. Но она честная и, несмотря на сложности и препятствия, продолжает «копать» со всей отдачей», — говорит Попова.

Актриса долго готовилась к роли. Помимо погружения в образ и работы со сценарием, она совершенствовала навыки обращения со стрелковым оружием: как правильно его использовать с учетом современных трендов, а также какие нюансы помогут передать нарастающее напряжение Евгении, ее страх за свою жизнь и жизнь близких ей людей.

Капитан полиции Анна Попова идет против системы в детективе «Пазл»
фото: Пресс-служба НТВ

В актерский состав также вошли Михаил Горевой, Агриппина Стеклова, Иван Агапов, Евгений Токарев, Артем Осипов, Ольга Кузьмина. Проект поставил Александр Зачиняев, для которого «Пазл» стал сериальным режиссерским дебютом.

«Появляется все больше хороших, профессиональных сценариев, и этот – один из них. Меня порадовал тот факт, что за ним стоит молодая команда, ведь я всегда верю в силу молодости. История в сериале «Пазл» отличается от других и притягивает внимание своей уникальностью. Я играю небольшую, но значимую роль. В сериале я не выделяюсь как лидер, но являюсь неотъемлемой частью команды. Потоцкий – опытный следователь, циничный и ироничный, что, безусловно, придает ему важность, ведь юмор – это мощное оружие в жизни», — отмечает Артем Осипов.

Съемки картины проходили в Москве и Московской области.
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Капитан полиции Анна Попова идет против системы в детективе «Пазл» фотографии
Капитан полиции Анна Попова идет против системы в детективе «Пазл» фотографии
Капитан полиции Анна Попова идет против системы в детективе «Пазл» фотографии
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