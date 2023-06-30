Джиллиан Андерсон сыграет властную главу семейства в вестерне для Netflix

фото: Variety / Richard Phibbs, Courtesy of Netflix
Действие сериала развернется в штате Орегон в 1850-е годы, когда была распространена идея о том, что белые американцы, согласно божественному благословению, должны заселить всю Северную Америку, изгнав при этом коренных жителей.
Андерсон сыграет Констанцию — главу семьи, унаследовавшую состояние своего мужа и сумевшую его удвоить. Такого положения в обществе ей удалось добиться благодаря обаянию и безжалостности. Для этой женщины власть, богатство и преемственность поколений превыше всего.
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