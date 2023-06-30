Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Хороший, плохой, злой»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джиллиан Андерсон сыграет властную главу семейства в вестерне для Netflix

30 июня
2023 год

Новости кино >>
30 июня 2023

Джиллиан Андерсон сыграет в вестерне «Покинутые» (The Abandons), который для Netflix снимет Курт Саттер, режиссер «Сынов анархии», сообщает Variety.

Джиллиан Андерсон сыграет властную главу семейства в вестерне для Netflix
фото: Variety / Richard Phibbs, Courtesy of Netflix

Действие сериала развернется в штате Орегон в 1850-е годы, когда была распространена идея о том, что белые американцы, согласно божественному благословению, должны заселить всю Северную Америку, изгнав при этом коренных жителей.

Андерсон сыграет Констанцию — главу семьи, унаследовавшую состояние своего мужа и сумевшую его удвоить. Такого положения в обществе ей удалось добиться благодаря обаянию и безжалостности. Для этой женщины власть, богатство и преемственность поколений превыше всего.

Ранее было объявлено, что одну из ролей в проекте исполнит Лина Хиди, звезда «Игры престолов».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Евгений Тюргенев   30.06.2023 - 18:34
Сюжет: "Мы американцы, с нами Бог". Не оригинатльно читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Зачарованные секретными материалами: 10 ремейков и продолжений сериалов 90-х
«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года
Начались съемки продолжения «Полового воспитания»
Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино
Первые леди: Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг и Мишель Пфайффер
Смотреть онлайн: Продолжение «Эпидемии», «Пассажиров» и «Матрешки»
«Пиноккио», «Достать ножи 2», «Имя наше — Адам»: Netflix представил полнометражные премьеры года
Интимная зона: 8 сериалов после «Секса в большом городе», рассказывающих о сексуальности
Шарлотта Генсбур и Джиллиан Андерсон снимутся в готическом триллере «Всевидящее око»
От рассвета до заката и обратно. Что смотрели люди до «Игры престолов»?
«Великая». Второй сезон: Государство — это она
Смотреть онлайн: возвращение «Декстера», второй сезон «Великой» и документалка о The Beatles
Эль Фаннинг поднимает Россию с колен в трейлере второго сезона «Великой»
«Сексуальное просвещение». Третий сезон: Кто последний?
Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс
«Корона», «Ход королевы» и «Тед Лассо» стали лучшими сериалами на премии «Эмми»
Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес
20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»
Джиллиан Андерсон составит компанию Эль Фаннинг во втором сезоне «Великой»
Чедвик Боузман и Виола Дэвис признаны лучшими актёрами года
персоны
Джиллиан АндерсонЛина Хиди
фильмы
Игра престоловСыны Анархии

анонс

Деконструкция «Хороший, плохой, злой»

Скорбим

Виктор Зорькин
30 июня ушёл из жизни актёр Виктор Зорькин.

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Дмитрий Бедарев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Иван Макаревич
Сергей Насибов
Анастасия Немоляева
Максим Сапрыкин
Инна Ульянова
Руперт Грэйвз
Винсент Д'Онофрио
Леслав Журек
Леа Массари
Марцин Перхуць
Анжела Сарафян
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

Стрингер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2014
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2022
Назад к динозаврам
научная фантастика, семейное кино
Канада, 2022
(Не)идеальные роботы
комедия, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
США, 2023
Восставшая из ада
фильм ужасов
США, 2022
Мэгги Мур(ы)
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Личная жизнь
драма
Япония, Франция, 2022
Паралимпиец
комедия, социальная драма, спортивный фильм
Казахстан, 2023
Время расплаты
боевик, триллер
США, 2023
Проклятие. Дом с прислугой 2
драма, фильм ужасов
Индонезия, 2023
Турбозавры: Привет, Сирена!
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?