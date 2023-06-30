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Не стало актера Алана Аркина

30 июня
2023 год

Новости кино >>
30 июня 2023
Не стало американского актера Алана Аркина, лауреата премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Ему было 89 лет, сообщает Variety.

Не стало актера Алана Аркина
фото: Getty Images

Алан Аркин родился 26 марта 1934 года в Нью-Йорке. В начале 1960-х годов с успехом дебютировал на Бродвее, за одну из первых ролей его наградили на театральной премии «Тони». В 1972 году руководил первой постановкой пьесы Нила Саймона «Комики», которая со временем стала бродвейской классикой. Также опубликовал несколько детских повестей в жанре фэнтези и выпускал мемуары.

Вскоре после театрального дебюта Аркин начал сниматься в кино. За комедию «Русские идут! Русские идут!» был отмечен на «Золотом глобусе» и получил первую номинацию на «Оскар». Затем был вновь номинирован на награду Американской киноакадемии с лентой «Сердце – одинокий охотник». Заслуженный «Оскар» за лучшую мужскую роль достался ему с третьей попытки — в 2007 году за фильм «Маленькая мисс Счастье».

За время карьеры артист принял участие в более чем 90 кинопроектах, снимался в картинах различных жанров — от «Уловки 22» до «Эдварда Руки-ножницы». В его фильмографии также полнометражные работы и сериалы «Побег из Собибора», «Надежда Чикаго», «Секреты Пентагона», «Гаттака», «Операция Арго», «Метод Комински» и многие другие.
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фильмы
ГаттакаМаленькая мисс СчастьеМетод КоминскиНадежда ЧикагоОперация "Арго"Побег из СобибораРусские идут! Русские идут!Секреты ПентагонаСердце - одинокий охотникУловка 22Эдвард руки-ножницы

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