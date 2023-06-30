Не стало актера Алана Аркина

Не стало американского актера Алана Аркина, лауреата премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Ему было 89 лет, сообщает Variety.
фото: Getty Images
Алан Аркин родился 26 марта 1934 года в Нью-Йорке. В начале 1960-х годов с успехом дебютировал на Бродвее, за одну из первых ролей его наградили на театральной премии «Тони». В 1972 году руководил первой постановкой пьесы Нила Саймона «Комики», которая со временем стала бродвейской классикой. Также опубликовал несколько детских повестей в жанре фэнтези и выпускал мемуары.
Вскоре после театрального дебюта Аркин начал сниматься в кино. За комедию «Русские идут! Русские идут!» был отмечен на «Золотом глобусе» и получил первую номинацию на «Оскар». Затем был вновь номинирован на награду Американской киноакадемии с лентой «Сердце – одинокий охотник». Заслуженный «Оскар» за лучшую мужскую роль достался ему с третьей попытки — в 2007 году за фильм «Маленькая мисс Счастье».
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