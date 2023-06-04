Завершились съемки мелодрамы «Кукушки» со Светланой Смирновой-Кацагаджиевой и Константином Соловьёвым

«Мой персонаж – абсолютно простой человек. А главная героиня, словно фея, попадает в его сердце и переворачивает его жизнь. Он влюбляется в нее и готов на все, чтобы помочь справится со всеми испытаниями, с которыми она столкнулась», — поведал о своем герое Константин Соловьёв.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету юная Катя из-за матери-кукушки, увлеченной очередным мужчиной, оказывается на улице и вынуждена заботиться о себе сама. Следуя мечте, она поступает в авиатехникум учиться на стюардессу, но ее планы ломает встреча с Алексеем, от которого она забеременела. Родив девочку, она осталась абсолютно одна без помощи и поддержки. Осознав, что ребенок для нее – непосильная ноша, Катя вынуждена отказаться от дочки. После этого героиня продолжает учебу и становится стюардессой. Однако в результате нелепой случайности попадает в колонию на десять лет. Все эти годы она думает лишь о дочке – ее мучает совесть, что оставила своего ребенка. Выйдя на свободу, Катя находит приемных родителей своей дочери и узнает, что она погибла.
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