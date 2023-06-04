Олег Гаас стал «Емелей»

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И о ставке на блогеров-ведущих

«Мы её сначала чуть не выгнали»: Николай Картозия о дебюте Насти Ивлеевой в шоу «Орёл и Решка»

Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров

А также скрестила Гомес и Бибера, Ривза и Буллок и Стюарт и Паттинсона