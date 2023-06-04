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Олег Гаас стал «Емелей»

4 июня
2023 год

Новости кино >>
4 июня 2023

Стартовали съемки 16-серийного остросюжетного детектива Мирослава Малича «Емеля» с Олегом Гаасом в титульной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Олег Гаас стал «Емелей»


Зрителям расскажут про капитана Емелина (Гаас) по прозвищу Емеля, который вместе с капитанами Васиным (Александр Пальчиков) и Долбуновым (Степан Абрамов) занимается расследованиями самых запутанных преступлений, помогает им в этом эксперт-криминалист Маша Лихачева (Екатерина Кожемякина). Репутация у Емели так себе, начальник отделения полковник Хитрук (Сергей Стёпин) его недолюбливает за независимый характер, но вынужден мириться с ним, потому что у Емели хорошая раскрываемость.

Харизма, наблюдательность и умение нестандартно мыслить помогают герою быстро находить преступников. А смелость и решительность, умноженные на крепкие кулаки, эффективно их обезвреживать. Напарник Емели, Васин, добывает ему информацию из сети и телефонов жертв и злоумышленников. Васин – незаменимый помощник Емели и его информационный ресурс. Также в любом коллективе есть человек, который много говорит, но мало делает: в убойном отделе это Долбунов. Он живет строго по гороскопу, и, если у него по прогнозу плохой день, он ни за что не поедет на задержание. С Машей Лихачевой Емелю связывает то, о чем бы он никогда не подумал – дружеские отношения. В моменты горестных раздумий Емелин идет за советом именно к Маше, которая прекрасно разбирается как в преступлениях, так и в амурных делах.

Олег Гаас стал «Емелей»

По словам режиссера Мирослава Малича, «в сериале "Емеля" будет не только детективная составляющая с убийствами и расследованиями, но и много юмора. Мы хотим, чтобы зрители испытали целый спектр эмоций: и погрустили, и посмеялись. Объединить детективный жанр и комедию – не самая простая задача. Герои нашей истории заслуживают отдельного внимания. У каждого из них свой неповторимый характер. Самое главное для меня, когда на съемочной площадке царит творческая атмосфера, в которой актёры импровизируют и находятся в таком состоянии, когда преступления уходят на второй план, а на первом – характеры и отношения между персонажами. Когда актеры расслаблены, они активно участвует в проекте, и мы все выигрываем от этого».

Съёмки детектива пройдут в Калуге и Калужской области. За визуальную составляющую отвечают оператор Макото Сэмбон и художник-постановщик Дмитрий Петров.
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