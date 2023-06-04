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Ребекка Фергюсон возглавит экранизацию романа Джо Аберкромби «Лучше подавать холодным»

4 июня
2023 год

Новости кино >>
4 июня 2023
Ребекка Фергюсон получила главную роль в экранизации романа британского писателя Джо Аберкромби «Лучше подавать холодным» (Best Served Cold), уверяет Deadline.

Ребекка Фергюсон возглавит экранизацию романа Джо Аберкромби «Лучше подавать холодным»
фото: deadline.com

Режиссерское кресло картины займет Тим Миллер. За адаптацию отвечает лично автор оригинала. Производством фильма занимается студия Skydance.

Первоисточник был опубликован летом 2009 года в рамках цикла Аберкромби «Земной круг». Это история легендарной наемницы Монцы Муркатто (Фергюсон), предательства, которое подвергло героиню остракизму, и ее последующего стремления отомстить герцогу Орсо, способное навсегда изменить вымышленное государство Стирию.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   4.06.2023 - 14:58
Классная актриса, очень нравится. Сюжет немного не понятен, по двум предложениям сложно сделать представление, что же получится. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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