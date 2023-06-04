Ребекка Фергюсон возглавит экранизацию романа Джо Аберкромби «Лучше подавать холодным»

Ребекка Фергюсон
получила главную роль в экранизации романа британского писателя Джо Аберкромби «Лучше подавать холодным» (Best Served Cold), уверяет Deadline
.
Режиссерское кресло картины займет Тим Миллер
. За адаптацию отвечает лично автор оригинала. Производством фильма занимается студия Skydance.
Первоисточник был опубликован летом 2009 года в рамках цикла Аберкромби «Земной круг». Это история легендарной наемницы Монцы Муркатто (Фергюсон), предательства, которое подвергло героиню остракизму, и ее последующего стремления отомстить герцогу Орсо, способное навсегда изменить вымышленное государство Стирию.
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