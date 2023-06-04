Мейсон Тэмс и Нико Паркер приручат дракона

Мейсон Тэмс («Чёрный телефон
») и Нико Паркер
сыграют в игровом ремейке мультфильма «Как приручить дракона
» от студии Dreamworks. Согласно THR
, актеры предстанут в образах Иккинга и Астрид, которым в оригинале свои голоса подарили Джэй Барушель
и Америка Феррера
.
Старт съемок запланирован на лето, а релиз — на 14 марта 2025 года. Режиссером и сценаристом заявлен создатель второй и третьей частей анимационной трилогии Дин ДеБлуа
.
В эпицентре событий серии «Как приручить дракона», основанной на книгах Крессиды Коуэлл, оказывается щуплый молодой викинг, подружившийся с драконом Беззубиком. На счету трилогии, стартовавшей в 2010-м и завершившейся в 2019-м, 1,5 млрд долларов в мировом прокате.
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