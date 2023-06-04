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Мейсон Тэмс и Нико Паркер приручат дракона

4 июня
2023 год

Новости кино >>
4 июня 2023
Мейсон Тэмс («Чёрный телефон») и Нико Паркер сыграют в игровом ремейке мультфильма «Как приручить дракона» от студии Dreamworks. Согласно THR, актеры предстанут в образах Иккинга и Астрид, которым в оригинале свои голоса подарили Джэй Барушель и Америка Феррера.

Мейсон Тэмс и Нико Паркер приручат дракона
фото: theronin.org

Старт съемок запланирован на лето, а релиз — на 14 марта 2025 года. Режиссером и сценаристом заявлен создатель второй и третьей частей анимационной трилогии Дин ДеБлуа.

В эпицентре событий серии «Как приручить дракона», основанной на книгах Крессиды Коуэлл, оказывается щуплый молодой викинг, подружившийся с драконом Беззубиком. На счету трилогии, стартовавшей в 2010-м и завершившейся в 2019-м, 1,5 млрд долларов в мировом прокате.
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   4.06.2023 - 14:55
Я мультики не посмотрел, ни один. почему-то история про викинга и дракона не привлекла раньше, да и теперь ничего не поменялось. Похоже фильм получится чисто детским. читать далее>>
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