Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мэнди Мур и Кумэйл Нанджиани записались в спин-офф «Астрала»

4 июня
2023 год

Новости кино >>
4 июня 2023
Мэнди Мур и Кумэйл Нанджиани исполнят главные роли в картине «Астрал: Нить» (Thread: An Insidious Tale). Лента расширит вселенную популярной хоррор-серии, уточняет Deadline.

Мэнди Мур и Кумэйл Нанджиани записались в спин-офф «Астрала»
фото: theplaylist.net

Зрителей ожидает история мужа и жены (Нанджиани и Мур), которые при помощи заклинания отправляются в прошлое, чтобы предотвратить смерть своей маленькой дочери. Последствия, конечно, окажутся тяжелыми. За постановку и сценарий отвечает Джереми Слэйтер, работавший над «Лунным рыцарем».

Основная серия продолжится на больших экранах планеты этим летом пятой частью «Астрал 5: Красная дверь», в которой к своим ролям вернутся Патрик Уилсон и Роуз Бирн.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   4.06.2023 - 14:52
получается ерунда, то продолжение первых фильмов, то опять что-то новое, как третий и четвертый. снимите другое кино и назовите иначе. в чем проблема. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Объявлен актерский состав пятого «Астрала»
персоны
Роуз БирнМэнди МурКумэйл НанджианиПатрик Уилсон
фильмы
АстралАстрал 5: Красная дверьЛунный рыцарь

анонс

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Владимир Бестаев
Дмитрий Варшавский
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Скотт Вольф
Анджелина Джоли
Шон Пертви
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
Бьёрн Чьелльман
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Заклятье. Дом тьмы
фильм ужасов
Австрия, 2023
Киты: Стражи планеты
фильм о животных, экранизация
Франция, 2023
Нечто. Монстр из глубин
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Солнце на вкус
комедия, приключения, фэнтези
Россия, Узбекистан, 2022
Вперёд!
драма, криминальный фильм, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Коби Брайант: Чёрная мамба
биография, спортивный фильм
Германия, 2023
Мармадюк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
Париж, 13-й округ
мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Реалити
драма
США, 2023
Рождение легенд
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2023
Стоп-слово
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен