Мэнди Мур и Кумэйл Нанджиани записались в спин-офф «Астрала»

Мэнди Мур
и Кумэйл Нанджиани
исполнят главные роли в картине «Астрал: Нить» (Thread: An Insidious Tale). Лента расширит вселенную популярной хоррор-серии, уточняет Deadline
.
Зрителей ожидает история мужа и жены (Нанджиани и Мур), которые при помощи заклинания отправляются в прошлое, чтобы предотвратить смерть своей маленькой дочери. Последствия, конечно, окажутся тяжелыми. За постановку и сценарий отвечает Джереми Слэйтер, работавший над «Лунным рыцарем
».
Основная серия продолжится на больших экранах планеты этим летом пятой частью «Астрал 5: Красная дверь
», в которой к своим ролям вернутся Патрик Уилсон
и Роуз Бирн
.
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