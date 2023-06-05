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Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова выберут «Меньшее зло» 9 июня

5 июня
2023 год

Новости кино >>
5 июня 2023
На Kion 9 июня состоится эксклюзивная цифровая премьера остроумной разговорной комедии Виктора Шамирова «Меньшее зло». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, новая работа известного режиссера выйдет в формате фильма и сериала из трех эпизодов.

Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова выберут «Меньшее зло» 9 июня
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

«Несмотря на то, что проект – это экранизация пьесы, у меня не было задачи сделать вид, что мы смотрим спектакль. Декорация реалистична – есть все четыре стенки, свет реалистичен, поведение актеров адекватно пространству, а не приподнято, чтобы последний ряд видел и слышал, как бывает в театре. И в целом я надеялся на то, зритель будет следить за жизнью героев, а не за представлением. Но иногда мы напоминаем об условности происходящего: у пьесы нет сюжетного разрешения, только тематическое, поэтому такой ход оправдан», — считает Виктор Шамиров.

По сюжету 40-летние Вика (Полина Агуреева) и Макс (Алексей Розин) после 15 лет брака, кажется, стали одним целым. В их идеальной квартире с дизайнерским ремонтом не хватает только одного – ребенка. Все меняется в один роковой вечер, когда в гости к паре приходит вернувшийся после нескольких лет жизни в Москве друг Паша (Виктор Добронравов) с новой знакомой Алисой (Юлия Гревцова). После нескольких бокалов вина Макс признается приятелю, что пара хочет завести ребенка, но сам он не может иметь детей, тогда как Вика полностью здорова. Узнав секрет новых знакомых, Алиса, недолго думая, предлагает Паше стать донором спермы и выручить друзей. Это неловкое предложение должно навсегда изменить жизнь героев.

Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова выберут «Меньшее зло» 9 июня
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

«С Виктором Шамировым работать интересно, но нелегко – он очень требователен и скрупулезен. И не отстанет, пока не добьется идеального звучания сцены. Я впервые видел, чтобы с актерами так подробно репетировали до начала съемок. Это очень здорово. Мне уже доводилось играть в таком "разговорном" жанре с малым количеством персонажей (например, в пьесах Ивана Вырыпаева), так что трудностей для меня в этом не было. Но Виктор очень внимательно следил за тем, чтобы все было сказано именно так, как написано – вот тут иногда приходилось поднапрячь свои запоминательные способности», — вспоминает Алексей Розин.

«Меньшее зло» Виктора Шамирова, автора ироничных и философских «Упражнений в прекрасном» и «Большой секунды», продолжает его поиск ответа на вопрос – что такое счастье, и может ли человек, в принципе, быть счастливым. Соавтором сценария выступила Ольга Мотина-Супонева, а оператором — Семён Яковлев.



«С большим нетерпением и интересом жду выхода этой работы. Я давно мечтал поработать с Виктором Шамировым, и мне было невероятно интересно на съемках, он тончайший режиссер. Главным уроком для меня стала работа над знанием материала, сценария: Витя досконально знает сценарий и просил артистов так же внимательно и трепетно относиться к тексту. Было очень здорово, я надеюсь, что это не последняя моя работа с Шамировым», — говорит Виктор Добронравов.

Большое значение в картине играет музыка: композиции «Мозги & Деньги» и «Глаза (Прилипли)» группы «Комсомольск» буквально «встроены» в повествование. «Мы с Олей, когда писали пьесу, набрали по молодым знакомым список более—менее актуальных для них российских групп, вписали в текст часть названий. Я их честно послушал. По интонации я хотел найти радость, надежду – что непросто, мало кто из молодых музыкантов эти эмоции переживает. Поэтому мы остановили выбор на "Комсомольске", в их творчестве это есть», – рассказал Шамиров.

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За роль Алисы Юлия Гревцова получила приз в номинации «Оригинальная актриса» на фестивале контента стриминговых платформ Original+. Также сериал стал участником конкурсной программы Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Производством занимались компания Lookfilm совместно с онлайн-кинотеатром Kion.

«Я очень люблю Виктора Валерьевича, уважаю его и иногда немного побаиваюсь, — признается Юлия Гревцова. — Это был мой третий проект с ним, но поскольку мне поручили одну из главных ролей, для меня это было очень ответственно. Я ждала съемки и волновалась, готовилась заранее, так как знала, насколько для Виктора Валерьевича важен текст: это его пьеса, она написана очень музыкально, и будет совсем другое ощущение, если ты даже просто поменяешь слова. Моя роль, конечно, очень хорошо написана: я думаю, процентов 70 моего персонажа – это просто очень точное исполнение текста. Шамиров не терпит фальши, моментально ее вычисляет: ты еще ничего не сказал, а он уже видит, как ты это скажешь. Виктор Валерьевич очень четко знает, каким он хочет видеть персонажа, и работа с ним для меня – это одновременно школа и праздник».
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обсуждение >>
№ 2
Киноман1985   5.06.2023 - 14:29
Хочется верить, что получилась точно комедия. За эти две минуты, ничего чтобы улыбнуло не услышал. Разговорный жанр, он такой, не каждому дано понимать своеобразный юмор. читать далее>>
№ 1
Дарья Логич   5.06.2023 - 13:19
Шамиров отличный режиссер, хоть и с парочкой пятен, так сказать, в биографии. Мне кажется, он как никто другой, умеет почувствовать людей и передать их настоящие переживания без лишнего пафоса читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фильмы
Большая секундаМеньшее злоУпражнения в прекрасном

фотографии >>
Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова выберут «Меньшее зло» 9 июня фотографии
Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова выберут «Меньшее зло» 9 июня фотографии
Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова выберут «Меньшее зло» 9 июня фотографии
Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова выберут «Меньшее зло» 9 июня фотографии
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