Юлия Хлынина, Егор Корешков и Алексей Чадов сыграли в комедии «Соседка»

В Москве завершились съемки «Соседки» – 12-серийной лирической комедии ТНТ и кинокомпании Good Story Media, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«Когда год назад я впервые прочитала этот сценарий, он меня очень рассмешил и растрогал одновременно. Автор сценария Светлана Штеба великолепный диалогист, но и сама история нетривиальная. На этапе подготовки к съемкам мы с режиссером Байбулатом Батуллиным и оператором Дмитрием Бределевым посмотрели немало советских лирических комедий и нашли некоторые параллели с нашей историей. Киноклассика нас вдохновила и направила, оставалось передать наше видение актерам, "заразить" проектом съемочную группу и снять. Что мы и сделали. Надеюсь, зрителям эта история будет созвучна так же, как и нам», — говорит креативный продюсер комедии Ирина Аркадьева.
Сериал поведает о Фёдоре Садовском – хорошо образованном и деликатном человеке, одержимом чистотой и порядком. Он владеет клининговой компанией и привык подчинять жизнь четкому расписанию, где по средам он встречается с матерью, а по субботам – с единственным близким другом Борей. Несмотря на свои очевидные успехи Фёдор всю жизнь находится в тени отца – советского космонавта, в честь которого даже установлена мемориальная табличка на доме Садовского. Размеренная и понятная жизнь главного героя резко меняется, когда на одной лестничной клетке с ним поселяется Алёна, приехавшая покорять столицу из небольшого города Сальска. Она привыкла говорить и делать все, что считает нужным, чем нередко шокирует окружающих. Разумеется, поначалу кажется, что у персонажей нет ничего общего, но ситуация быстро меняется. Их отношениям всячески мешает бывший муж Алёны Сергей. Обаятельный парень и в недавнем прошлом вдвшник провел пять месяцев в браке с девушкой, но их союз не выдержал накала итальянских страстей. Впрочем, молодой человек полон решимости вернуть благоверную.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Главные роли исполнили Юлия Хлынина и Егор Корешков. Последнего в этой истории «привлекла атмосфера. Здесь сочетаются романтизм, присущий советскому кино, и современность. История местами трогательная, местами драматичная, и все это по-доброму комично. Сериал будет веселый, легкий и яркий».
Зрителей ожидает добрый сериал о человеческих отношениях, любви и о том, куда может привести столкновение двух совершенно разных миров.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
По словам Юлии Хлыниной, «соседи – это лотерея. Нередко квартиры выбирают не только по месту расположения, но и смотрят, кто твои будущие соседи. Они – большая часть нашей жизни. В нашем сериале новая соседка переворачивает жизнь главного героя и меняется сама. Для меня это история и про любовь, и про тепло, и про поддержку, и про дружбу. Мне лично давно не хватало таких забавных, легких и добрых сюжетов».
«Мой герой – это мужчина, который не признает своих ошибок. В школе голубых беретов его научили никогда не сдаваться, что называется быть мужиком, брать на себя ответственность. В каком-то смысле быть папой во всем, в том числе и в отношениях. Он не толерантен в сторону женщин, просто не понимает многие вещи, не осознает, в чем его проблема. Но, мой персонаж – точно не злодей. Да, и в принципе это не злая история, а очень добрая, яркая и местами даже фееричная», — рассказал Алексей Чадов.
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