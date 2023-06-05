Найден режиссер для «Последнего богатыря. Наследия»

Найден режиссер для сериала «Последний богатырь. Наследие», к съемкам которого готовятся Start и телеканал «Россия» при поддержке Института развития интернета. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, режиссерское кресло займет известный по «Вампирам средней полосы» Антон Маслов.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«У нас в группе часто шутят: "Нашу картину тоже нужно было назвать "Вызов", — говорит Антон Маслов. — Зритель уже видел большие фантастические истории — "Властелина колец", "Гарри Поттера", "Игру престолов". Придумано и реализовано много талантливых идей. С ними непросто бороться. Понятно, что мы живем в эпоху постмодернизма, но интерес "Последнего богатыря" в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было. Поэтому я очень рад, что у нас получается аутентичное волшебство — то, чем является русская сказка. У нас свой путь, и этот путь по клубку нужно найти и пройти. Это самое интересное».
Действие сериала развернется спустя 20 лет после событий третьей части киносерии «Последний богатырь». Съемки запланированы на это лето.
Вселенная «Последнего богатыря» на данный момент включает в себя три части, каждая из которых входит в топ-10 самых кассовых отечественных фильмов, а их общий бокс-офис составляет больше 5,5 млрд рублей. В апреле этого года также стартовали съемки фильма «Финист. Первый богатырь».
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