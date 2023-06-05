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Найден режиссер для «Последнего богатыря. Наследия»

5 июня
2023 год

Новости кино >>
5 июня 2023

Найден режиссер для сериала «Последний богатырь. Наследие», к съемкам которого готовятся Start и телеканал «Россия» при поддержке Института развития интернета. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, режиссерское кресло займет известный по «Вампирам средней полосы» Антон Маслов.

первый эскиз обновленного Белогорья
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«У нас в группе часто шутят: "Нашу картину тоже нужно было назвать "Вызов", — говорит Антон Маслов. — Зритель уже видел большие фантастические истории — "Властелина колец", "Гарри Поттера", "Игру престолов". Придумано и реализовано много талантливых идей. С ними непросто бороться. Понятно, что мы живем в эпоху постмодернизма, но интерес "Последнего богатыря" в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было. Поэтому я очень рад, что у нас получается аутентичное волшебство — то, чем является русская сказка. У нас свой путь, и этот путь по клубку нужно найти и пройти. Это самое интересное».

Действие сериала развернется спустя 20 лет после событий третьей части киносерии «Последний богатырь». Съемки запланированы на это лето.

Читать рецензию «Последний богатырь: Посланник тьмы»: Вот и сказочке конец

Вселенная «Последнего богатыря» на данный момент включает в себя три части, каждая из которых входит в топ-10 самых кассовых отечественных фильмов, а их общий бокс-офис составляет больше 5,5 млрд рублей. В апреле этого года также стартовали съемки фильма «Финист. Первый богатырь».
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№ 1
Киноман1985   5.06.2023 - 14:21
Большие сборы не дают покоя франшизе. Снова и снова рождается новый фильм. Все же фильм проседает, скоро придется финализировать проект))). читать далее>>
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