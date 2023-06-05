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Александра Бортич поможет аферисту в сериале «Блеск»

5 июня
2023 год

Новости кино >>
5 июня 2023
Начались съемки криминальной романтической комедии Марии Агранович «Блеск» с Александрой Бортич в главной роли. В сериале также снимаются Кирилл Кяро, Иван Батарев, Александр Мизёв, Алексей Агранович, Алёна Бабенко, Артур Бесчастный и видеоблогер Юлия Гаврилина, а самым неожиданным станет появление на экране новой звезды в роли потомка турецкого султана. Об этом сообщает пресс-служба Иви.

Александра Бортич поможет аферисту в сериале «Блеск»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Александра Бортич «прочла сценарий не отрываясь, очаровалась режиссером Марией Агранович. Этого было достаточно, чтобы принять решение и переехать на несколько месяцев в Петербург. Надеюсь, что у команды получится воплотить все задуманное, а у меня — создать еще одного персонажа, за которым зрителю будет любопытно наблюдать на экране».

По сюжету очаровательный Серкан, называющий себя потомком турецких султанов, и молодая петербурженка Анна (Бортич) объединяются ради совершения «преступления века». Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату, дополненную доступом в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург в поисках русской жены. У Ани тоже не все просто с корнями — ее отец-аферист (Кяро) сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что ожерелье — фальшивка, как и титул султана. Серкан — аферист, которому, Аня вынуждена это признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы дальше «разводить» петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.

Александра Бортич поможет аферисту в сериале «Блеск»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Шоураннером сериала выступает Мария Трубникова. Она «всегда хотела написать сценарий о природе аферизма: почему некоторые явно талантливые люди выбирают идти по пути обмана. Часто это не так уж сильно связано с любовью к деньгам, скорее, с какими-то психологическими травмами, с любовью ко лжи, манипуляциям и актерской игре. Нашим главным героям близка философия Робина Гуда. Они хорошие, в общем-то, ребята, просто зарабатывают на слабостях других. А те, другие, в свою очередь, тоже кому-то лгут… Мы с режиссером Машей Агранович надеемся, что с таким сильным актерским составом у нас получится обаятельная и смешная история, и что зрители полюбят наших героев так же, как любим их мы».

Продюсерами числятся Эльмира Айнулова, Мария Журомская, Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов, а креативным продюсером — Инна Оркина-Сексте. Производством занимается Продюсерский центр «Синема Продакшн». «Блеск» войдет в линейку «Сериалы Иви» и скоро появится в онлайн-кинотеатре.

Александра Бортич поможет аферисту в сериале «Блеск»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Российский зритель уже очень хорошо знаком с турецкими сериалами и их героями. В разработанном нами проекте появляется герой с именем популярного турецкого персонажа, но зрителя ждет интересный поворот. Аферисты, романтика и прекрасный актерский состав — то, что аудитория Иви увидит в "Блеске"», — говорит директор департамента собственного производства Иви Вадим Соколовский.
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Александра Бортич поможет аферисту в сериале «Блеск» фотографии
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