Евгения Вайс, Виктор Михайлов и Родион Галюченко начнут сначала

По сюжету жизнь Натальи сложилась удачно – она замужем за Ильей и работает ведущим архитектором в компании Кирилла Сабурова. Вскоре выясняется, что муж ей изменяет, и Наталья подает на развод. Чтобы развеяться, она едет по приглашению свой тети в родной город. Именно здесь юная Наташа была влюблена в одноклассника Алексея и счастлива, а потом предана и брошена. И вот спустя 18 лет она оказывается в городе юности, где все напоминает о первой любви. Несмотря на время и препятствия, их любовь жива, и возвращение на малую родину приносит новую боль, новые встречи и знакомство с маленьким Матвеем, сыном Алексея.
Евгения Вайс оправдывает «поступки своей героини, ведь она прожила столько лет практически с чужим для нее человеком, потому что свою потребность в любви она сублимировала в работу – творческие проекты, активные переговоры с клиентами. Не было времени задаваться вопросами, думать о чувствах, но, как мы все знаем: в этой жизни, если мы сами себя изнутри не дисциплинируем, то обстоятельства начинают нас останавливать и заставлять обращать внимание на то, что важно».
По словам Родиона Галюченко, «у каждого человека в жизни бывают моменты, когда он задается вопросом "Почему я сделал именно так?", жалеет о том, что совершил не то, что было нужно, задумывается, как бы поступил, если бы ему предоставили второй шанс. Наш проект именно об этом. О втором шансе. О людях, которые стали взрослыми, пережили сильные чувства и получили возможность все исправить, начать сначала».
обсуждение >>