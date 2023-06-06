Золушка по-японски: новый трейлер романтической истории «Мой счастливый брак»

Студия Kinema Citrus
(«Созданный в Бездне
», «Восхождение героя щита
») выпустила новый трейлер аниме «Мой счастливый брак
». Первый проморолик с русскими субтирами можно посмотреть в нашем февральском дайджесте
. Премьера сериала состоится 5 июля на Netflix
.
Миё Саймори родилась в благородной семье, славящейся сверхъестественными способностями, но сама, к сожалению, никаких особых навыков не унаследовала. С самого детства девочка подвергалась жестокому обращению: отец самоустранился от воспитания дочери, а мачеха и сводная сестра относились с ней как с прислугой, изводя мелочными упреками и замечаниями. Когда Миё достигла брачного возраста, ее против воли обручили с военным капитаном Киёку Кудо — человеком, по слухам, холодным и жестоким. Робкая и запуганная девушка уверена, что в ее жизни никогда не будет тепла и ласки, но чем лучше она узнает будущего мужа, тем больше понимает, что брак может стать шансом на настоящую семью, любовь и счастье.
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«Томо — девушка!» — еще одна история о необычных отношениях
Вступительную тему Anata no Soba ni
(By Your Side) исполнит Riria
, чьим голосом говорит Ута — главная героиня фантастического аниме «Пузырь
».
«Мой счастливый брак» основан на серии ранобэ Акуми Агитоги
и Цукихо Цукиоки
. С декабря 2018 года на площадке Gangan Online принадлежащей компании Square Enix выходит манга-адаптация, иллюстрированная Рито Косакой
. Кроме того, 17 марта в Японии состоялась премьера лайв-экш-адаптации ранобэ: фильм занял первое место по сборам за дебютный уикенд и заработал около $5 миллионов за первые три дня проката.
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