Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Золушка по-японски: новый трейлер романтической истории «Мой счастливый брак»

6 июня
2023 год

Новости кино >>
6 июня 2023
Студия Kinema CitrusСозданный в Бездне», «Восхождение героя щита») выпустила новый трейлер аниме «Мой счастливый брак». Первый проморолик с русскими субтирами можно посмотреть в нашем февральском дайджесте. Премьера сериала состоится 5 июля на Netflix.


Миё Саймори родилась в благородной семье, славящейся сверхъестественными способностями, но сама, к сожалению, никаких особых навыков не унаследовала. С самого детства девочка подвергалась жестокому обращению: отец самоустранился от воспитания дочери, а мачеха и сводная сестра относились с ней как с прислугой, изводя мелочными упреками и замечаниями. Когда Миё достигла брачного возраста, ее против воли обручили с военным капитаном Киёку Кудо — человеком, по слухам, холодным и жестоким. Робкая и запуганная девушка уверена, что в ее жизни никогда не будет тепла и ласки, но чем лучше она узнает будущего мужа, тем больше понимает, что брак может стать шансом на настоящую семью, любовь и счастье.

Читать «Томо — девушка!» — еще одна история о необычных отношениях
Вступительную тему Anata no Soba ni (By Your Side) исполнит Riria, чьим голосом говорит Ута — главная героиня фантастического аниме «Пузырь».

Золушка по-японски: новый трейлер романтической истории «Мой счастливый брак»

«Мой счастливый брак» основан на серии ранобэ Акуми Агитоги и Цукихо Цукиоки. С декабря 2018 года на площадке Gangan Online принадлежащей компании Square Enix выходит манга-адаптация, иллюстрированная Рито Косакой. Кроме того, 17 марта в Японии состоялась премьера лайв-экш-адаптации ранобэ: фильм занял первое место по сборам за дебютный уикенд и заработал около $5 миллионов за первые три дня проката.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Kinema CitrusNetflixАнимацияаниме
фильмы
Восхождение героя щитаМой счастливый бракПузырьСозданный в Бездне

фотографии >>
Золушка по-японски: новый трейлер романтической истории «Мой счастливый брак» фотографии
Золушка по-японски: новый трейлер романтической истории «Мой счастливый брак» фотографии
Золушка по-японски: новый трейлер романтической истории «Мой счастливый брак» фотографии
Золушка по-японски: новый трейлер романтической истории «Мой счастливый брак» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лилита Озолиня
5 июня ушла из жизни актриса Лилита Озолиня.
Владимир Голованов
5 июня ушёл из жизни сценарист Владимир Голованов.
Андрей Торхов
5 июня ушёл из жизни актёр Андрей Торхов.

День рождения >>

Максим Артамонов
Василий Домрачёв
Сайдо Курбанов
Татьяна Пельтцер
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Владимир Сычёв
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Роман Вильхельми
Антонина Гордон-Гурецкая
Фрида Густавссон
Пол Джаматти
Роберт Инглунд
Эшлинг Франчози
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Заклятье. Дом тьмы
мистика, фильм ужасов
Австрия, 2023
Киты: Стражи планеты
фильм о животных, экранизация
Франция, 2023
Нечто. Монстр из глубин
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Солнце на вкус
комедия, приключения, фэнтези
Россия, Узбекистан, 2022
Вперёд!
драма, криминальный фильм, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Коби Брайант: Чёрная мамба
биография, спортивный фильм
Германия, 2023
Мармадюк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
Париж, 13-й округ
мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Реалити
драма
США, 2023
Рождение легенд
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2023
Стоп-слово
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram