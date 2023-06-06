Сантехник, священник, следователь: Юрий Стоянов сменит сразу 10 образов в сериале «Артист»

Юрий Стоянов примерит сразу 10 разных образов в комедийном сериале «Артист». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, который занимается производством проекта совместно с телеканалом «Россия» при поддержке Института развития интернета.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Вор-рецидивист по кличке Артист (Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Мужчина решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое спрятано в тайнике его дома. К этому времени там живут невестка и внуки Артиста. Чтобы забрать воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам. Строгая няня, священник, сантехник, следователь, помощник депутата — далеко не полный список образов, которые примерит на себя герой.
Для Юрия Стоянова сериал станет третьим проектом после «Вампиров средней полосы» и «Человека у окна», где роль написали специально для него. «Это редкая история в жизни актера, большое счастье и огромная ответственность. Прежде всего поэтому проект мне интересен. Но, кроме того, это авантюрная история, которая предполагает много перевоплощений, переодеваний, игры. Эти перевоплощения мой герой использует, как ему кажется, во благо, пытаясь вот таким экстравагантным и непростым способом восстановить справедливость», — рассказывает Юрий Стоянов.
Режиссером восьмисерийной комедии стал Дмитрий Грибанов, уже работавший со Стояновым над вторым сезоном «Вампиров средней полосы». «Мне кажется, для главного героя эта история — вечный саспенс. Из раза в раз он попадает в ситуации, из которых очень тяжело выкрутиться, и зритель в принципе до последнего момента не будет понимать, как же Артист найдет выход. У нас и локации соответствующие, очень атмосферные: заброшенный пионерлагерь, тюрьма, автомастерская, детский дом, банк, натурные объекты. Это очень многогранная история, с одной стороны — веселая, приключенческая, с другой — немного грустная и даже криминальная», — отмечает постановщик.
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