Сантехник, священник, следователь: Юрий Стоянов сменит сразу 10 образов в сериале «Артист»

что почитать?

«О чём молчат девушки»: Сама придумала — сама обиделась

Елена Подкаминская отстаивает свои границы и ищет гармонию

Не тот нынче мужик пошел: Проблемы устройства личного счастья в сериале «Ева, рожай!»

Про нездешнее кино и свободу во всем

Она сама: 5 лет без Киры Муратовой

Актёру поставили диагноз с феврале этого года

«Я думала, он потерял ко мне интерес»: Дочь Брюса Уиллиса рассказала о жизни отца с деменцией

«Я пишу тихо, в стол»: Алёна Бабенко о своей поэзии, рассказах и письме Ларсу фон Триеру

Лайфстайл

Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров

А также скрестила Гомес и Бибера, Ривза и Буллок и Стюарт и Паттинсона