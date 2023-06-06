«Уральские пельмени» запустили съемки своего первого сериала с Брекоткиным и Ершовым

По сюжету грузчик Николай (Постовалов) в строительном магазине роняет тяжелые коробки на клиентку Наталью (Корнева). После инцидента у девушки остается небольшая шишка, но ее мать Тамара Игоревна (Брекоткин) все равно хочет засудить магазин. Ведь в этот день Николай успел насолить и ей, и ее супругу — генералу в отставке Сергею Геннадьевичу (Ершов). Теперь парню грозит не только потеря работы, но и временного жилья — небольшой каморки на складе. Есть лишь один способ все исправить — договориться с матерью пострадавшей. Тогда у бедолаги рождается «гениальный план» спасения: приударить за Натальей.
«История родилась из миниатюры про семью, которая очень полюбилась зрителям, — рассказывает Сергей Ершов. — Мы написали вторую, третью... И сейчас в нашей концертной программе около сорока сюжетов про эту семейку. В какой-то момент мы даже подумали: "А почему бы не перенести это со сцены на экран?" К тому же, в соцсетях были комментарии: "Снимайте уже сериал!" В итоге появилась комедия с пельменским юмором и неожиданными фантазиями героев».
фото: Пресс-служба СТС
По словам Ершова, самым ярким персонажем станет Тамара Игоревна в исполнении Дмитрия Брекоткина: «Мы немного сомневались и волновались, как такой ход воспримет зритель. Но фокус-группа пилотной серии показала, что эта героиня аудитории нравится». Художник по гриму Екатерина Крыльцова рассказала, что для роли Дмитрию пришлось выщипать брови и сбрить волосы на руках и груди, потому что у некоторых костюмов есть открытый ворот и высокие рукава.
Съемки сериала полностью пройдут в Екатеринбурге, родном городе «Уральских пельменей», где артисты готовят и презентуют свои шоу-программы, а затем привозят их в Москву и снимают для СТС. На площади 600 квадратных метров художники создали декорации двух квартир героев и лестничной площадки, а сцены в магазине, где работает Николай, снимут на действующем складе торгового центра. Кроме «пельменей» в сериале появятся и другие уральские актеры.
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