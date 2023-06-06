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Истории российского документального кино посвятили мультимедийный проект

6 июня
2023 год

Новости кино >>
6 июня 2023
Мультимедийный проект «Русский док: история и современность», посвященный развитию документального кино в России, будет запущен порталом MovieStart при поддержке Института развития интернета. Это цикл статей, интервью и исследования об истории отечественного неигрового кино, сообщает пресс-служба проекта «Русский док».

Истории российского документального кино посвятили мультимедийный проект
фото: Пресс-служба проекта «Русский док»

Ядром целевой аудитории станут молодые кинематографисты, которые часто начинают свой путь с документального кино. «Именно молодежь чутко реагирует на процессы, происходящие в регионе, стране, и порой выражает свою позицию по тому или иному поводу с помощью актуальных художественных приемов. Особенно любопытны работы региональных кинематографистов, которые показывают социальный срез нашего общества и богатство природы, традиций, культур народов, веками населяющих территорию нашей огромной страны. С помощью проекта мы представим наиболее ярких современных документалистов, помогая им тем самым заявить о себе обществу и индустрии, а обществу и индустрии – познакомиться с последними работами», – подчеркнул руководитель проекта Дмитрий Якунин.

В рамках проекта будут проведены интервью с российскими документалистами, киноведами, журналистами, педагогами ведущих российских киновузов, программными директорами фестивалей. В их числе Сергей Мирошниченко, Ефим Резников, Владимир Фенченко, Светлана Музыченко, Евгений Григорьев, Владимир Эйснер, Павел Печенкин, Алиса Таёжная, Всеволод Коршунов, Егор Москвитин, Сусанна Альперина, Максим Арбугаев, Андрей Ананин, Алексей Тельнов, Илья Кривицкий, Ирина Шаталова, Жан Просянов и другие.

Авторы проекта порассуждают о развитии документалистики в статьях «История российского документального кино», «Виды документального кино», «Дзига Вертов – гуру российского дока», «Документальная хроника во время Великой Отечественной войны», «Современное документальное кино: что это такое», «Док и репортаж – найди 5 отличий», «Русский док vs западный контент», «Документальные веб-сериалы», «Док в регионах – где снимают и что», «Легенды русского дока», «Забвение и возрождение русского дока», «Док-фестивали – история развития».

Читателей ждут новости о событиях, происходящих на рынке документального кино, обзоры кинокритиков, лайфхаки для начинающих авторов. Также будет проведен опрос аудитории о том, насколько документальное кино интересно современному зрителю и каково его место в кинематографе. Материалы будут опубликованы на сайте MovieStart.

Презентация проекта состоится на кинофоруме «Новый вектор», который пройдет с 28 июня по 1 июля в Калининградской области.
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персоны
Андрей АнанинМаксим АрбугаевЕвгений Григорьев (VI)Всеволод КоршуновИлья КривицкийСергей МирошниченкоСветлана МузыченкоПавел ПеченкинЖан ПросяновЕфим РезниковАлексей ТельновВладимир ФенченкоИрина ШаталоваВладимир ЭйснерДмитрий Якунин

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