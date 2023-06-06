Истории российского документального кино посвятили мультимедийный проект

Мультимедийный проект «Русский док: история и современность», посвященный развитию документального кино в России, будет запущен порталом MovieStart при поддержке Института развития интернета. Это цикл статей, интервью и исследования об истории отечественного неигрового кино, сообщает пресс-служба проекта «Русский док».
фото: Пресс-служба проекта «Русский док»
Ядром целевой аудитории станут молодые кинематографисты, которые часто начинают свой путь с документального кино. «Именно молодежь чутко реагирует на процессы, происходящие в регионе, стране, и порой выражает свою позицию по тому или иному поводу с помощью актуальных художественных приемов. Особенно любопытны работы региональных кинематографистов, которые показывают социальный срез нашего общества и богатство природы, традиций, культур народов, веками населяющих территорию нашей огромной страны. С помощью проекта мы представим наиболее ярких современных документалистов, помогая им тем самым заявить о себе обществу и индустрии, а обществу и индустрии – познакомиться с последними работами», – подчеркнул руководитель проекта Дмитрий Якунин.
Авторы проекта порассуждают о развитии документалистики в статьях «История российского документального кино», «Виды документального кино», «Дзига Вертов – гуру российского дока», «Документальная хроника во время Великой Отечественной войны», «Современное документальное кино: что это такое», «Док и репортаж – найди 5 отличий», «Русский док vs западный контент», «Документальные веб-сериалы», «Док в регионах – где снимают и что», «Легенды русского дока», «Забвение и возрождение русского дока», «Док-фестивали – история развития».
Читателей ждут новости о событиях, происходящих на рынке документального кино, обзоры кинокритиков, лайфхаки для начинающих авторов. Также будет проведен опрос аудитории о том, насколько документальное кино интересно современному зрителю и каково его место в кинематографе. Материалы будут опубликованы на сайте MovieStart.
Презентация проекта состоится на кинофоруме «Новый вектор», который пройдет с 28 июня по 1 июля в Калининградской области.
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