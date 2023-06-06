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Объявлены имена финалистов лаборатории «Ленфильм-дебют»

6 июня
2023 год

Новости кино >>
6 июня 2023
Опубликован финальный список участников Лаборатории «Ленфильм-дебют-2023». Из 30 проектов была выбрана итоговая десятка. Под руководством профессионалов индустрии молодые авторы будут дорабатывать свои дебютные сценарии до готовых к запуску проектов, сообщает пресс-служба лаборатории «Ленфильм-дебют».

Объявлены имена финалистов лаборатории «Ленфильм-дебют»
фото: Пресс-служба лаборатории «Ленфильм-дебют»

Так, в числе финалистов «Конец года» Нины Воловой, «Темнота» Анны Бакурадзе, «Святой» Артема Тумакова, «Ваня» Клавдии Коршуновой, «Морской конек» Романа Баранова и «Синяя птица» Натальи Лизоркиной, представляющих Москву, проекты петербургских авторов — «Танец отверженных» Федора Бабенко и Полины Одинцовой, «И течет река» Кристины Сидоровой, «Нас спасли инопланетяне» Александры Хайдаровой и Виктории Слепцовой, а также «Дефицит» Анастасии Питель и Николая Татаринова из Якутска.

Работа лаборатории стартует уже в конце июня и продлится до декабря 2023 года. Очные учебные сессии будут проходить в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм». Помимо этого, каждый из участников получит куратора, с которым будет работать над своим проектом индивидуально. Кураторами лаборатории будут режиссеры и сценаристы Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.

Первая лаборатория состоялась в 2022 году. Инициаторами проекта выступили генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков и продюсер и основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд, которая также являлась первым руководителем лаборатории.
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